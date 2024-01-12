В Самарской области продлили ограничение движения для большегрузов

В Самарской области продлено временное ограничение движения грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных трасс. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
"Подведомственное Росавтодору ФКУ "Поволжуправтодор" информирует, что с 06:00 (МСК) 12 января по 11:00 (МСК) 12 января 2024 года продлено временное ограничение движения большегрузных и маршрутных транспортных средств", - отмечается в сообщении.
Движение будет ограничено на следующих участках:
— км 862+000 — км 1193+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;— км 296+000 — км 328+400 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновск;— км 0+000 — км 12+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Самара;— км 0+000 — км 160+000 Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград;— км 330+000 — км 400+031 Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара.
— км 23+800 — км 195+045 А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан.
— км 17+900 — км 25+000 Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград;
— км 94 — км 128 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург (в том числе старое направление).
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.