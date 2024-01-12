В Самарской области продлили ограничение движения для большегрузов

В Самарской области продлено временное ограничение движения грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных трасс. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ "Поволжуправтодор" информирует, что с 06:00 (МСК) 12 января по 11:00 (МСК) 12 января 2024 года продлено временное ограничение движения большегрузных и маршрутных транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Движение будет ограничено на следующих участках:

— км 862+000 — км 1193+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;— км 296+000 — км 328+400 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновск;— км 0+000 — км 12+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Самара;— км 0+000 — км 160+000 Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград;— км 330+000 — км 400+031 Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара.

— км 23+800 — км 195+045 А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан.

— км 17+900 — км 25+000 Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград;

— км 94 — км 128 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург (в том числе старое направление).

Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).

В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19.