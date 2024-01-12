В Самаре автобусный маршрут № 61 временно изменил схему движения

Из-за неудовлетворительного состояния дороги на ул. 5-я просека/ул.22 Партсъезда организован объезд автобусов маршрута №61, сообщает пресс-служба городского департамент транспорта.

"Автобус будет следовать по ул. Солнечной, ул.22-го Партсъезда, ул.Ново-Садовой в оба направления. При движении в направлении ООТ"Колизей" автобусы следуют по эстакаде и на Советской Армии остановки не будет", - отмечается в сообщении.