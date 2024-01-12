В Самарской области один участок М-5 закрыли для всех видов транспорта

В пятницу, 12 января, введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке с 93 по 126 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 12.00 12 января.