Число обращений россиян в Страховой Дом ВСК по полисам ДМС выросло на 17%

Число россиян, обращающихся в Страховой Дом ВСК за медицинской помощью в рамках программ ДМС, растет — по итогам 2023 года число таких обращений увеличилось на 17%. Причем доля онлайн консультаций в Цифровой клинике ВСК достигла 10%. ВСК постоянно улучшает программы добровольного медицинского страхования — компания внедряет дополнительные сервисы по превенции заболеваний, проводит предрейсовые и профилактические осмотры. В 2024 году ВСК готовит к запуску еще один сервис — комплексный продукт по Управлению здоровьем персонала.

Добровольное медицинское страхование является одним из ключевых продуктов в портфеле Страхового Дома ВСК. По итогам 2023 года число обращений в компанию по полисам ДМС выросло на 17%. Это обусловлено несколькими факторами — общим ростом востребованности ДМС на фоне подорожания платных медицинских услуг, постковидным синдромом, когда пациенты откладывали решение несрочных медицинских вопросов, расширением функционала страховых медицинских сервисов.

Так, важнейшим этапом развития ДМС в ВСК стала цифровизация — внедрение телемедицины и запуск Цифровой клиники. Ежемесячно в 2023 году специалисты сервиса проводили свыше 6 тыс. консультаций. Причем не менее 12% онлайн-обращений к врачам поступает в службу психологической поддержки — забота о ментальном здоровье становится устойчивым трендом в сегменте здравоохранения.

В целом, каждый десятый клиент компании по ДМС использует Цифровую клинику для лечения или первичных консультаций. Возможность обратиться к медицинским специалистам онлайн позволяет экономить время пациента — не нужно стоять в очередях, лишний раз ехать в клинику для получения расшифровки анализов или получения направления к узкопрофильному специалисту. Также в 2023 году ВСК расширила функционал Цифровой клиники- у пациентов появилась возможность сразу после получения рецепта заказать лекарства в специальном аптечном агрегаторе в приложении страховщика.

Результатом повышения доступности качественной медицинской помощи стал рост спроса на врачебные консультации, прежде всего, за счет пациентов, которые ранее не находили времени на поход к специалисту из-за занятости или удаленности клиники.

Сегодня ДМС — это комплексный страховой продукт, включающий не только классические опции, такие как амбулаторно-поликлиническая помощь, стоматология, госпитализация и скорая медицинская помощь, но и дополнительные сервисы, актуальные среди крупных российских работодателей. Например, проведение предрейсовых и профилактических осмотров и составление карты здоровья коллектива.

Развитие сервисов в рамках корпоративного ДМС привело к росту востребованности данного продукта среди отечественных предпринимателей. Корпоративными клиентами ВСК уже стали почти 4 тыс. предприятий. Среди них, например, компания Мегафон.

"Забота о благополучии коллектива — это важная часть нашей HR-стратегии. Сегодня более 4,5 тыс. наших сотрудников застрахованы по ДМС. При выборе партнера мы обращали внимание на возможность формирования гибких программ, наличие широкой сети партнерских клиник, скорость обработки клиентских запросов и многие другие параметры. Дополнительные сервисы, такие как телемедицина, стали преимуществом ВСК. Сегодня цифровизация коснулась практически всех сфер нашей жизни, и медицина не стала исключением. Поэтому развитие удобных цифровых медицинских продуктов сможет решить многие задачи. И самая важная — это повышение доступности медицинской помощи" — отметили в Мегафон.

"Пандемия стала серьезным драйвером роста интереса к медицинским страховым продуктам. Сегодня работодатели больше внимания уделяют заботе о здоровье персонала, ведь это напрямую связано с производительностью труда. Однако важно не только своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь, но и превентивно работать с застрахованными, опережая появление заболевания. Например, в ВСК разработан "Светофор здоровья", вовлекающий сотрудников в профилактические мероприятия по выявлению рисков заболеваний. Сейчас основные усилия ВСК направлены на запуск продукта по Управлению здоровьем персонала. Это не просто полис ДМС, а сервис, объединяющий в себе несколько блоков — профилактические мероприятия, забота о ментальном здоровье сотрудников, оперативные медицинские консультации и пр., — которые смогут работать на улучшение состояния здоровья коллектива в целом" — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.