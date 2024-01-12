Число обращений россиян в Страховой Дом ВСК по полисам ДМС выросло на 17%

Число россиян, обращающихся в Страховой Дом ВСК за медицинской помощью в рамках программ ДМС, растет — по итогам 2023 года число таких обращений увеличилось на 17%. Причем доля онлайн консультаций в Цифровой клинике ВСК достигла 10%. ВСК постоянно улучшает программы добровольного медицинского страхования — компания внедряет дополнительные сервисы по превенции заболеваний, проводит предрейсовые и профилактические осмотры. В 2024 году ВСК готовит к запуску еще один сервис — комплексный продукт по Управлению здоровьем персонала.
Добровольное медицинское страхование является одним из ключевых продуктов в портфеле Страхового Дома ВСК. По итогам 2023 года число обращений в компанию по полисам ДМС выросло на 17%. Это обусловлено несколькими факторами — общим ростом востребованности ДМС на фоне подорожания платных медицинских услуг, постковидным синдромом, когда пациенты откладывали решение несрочных медицинских вопросов, расширением функционала страховых медицинских сервисов.
Так, важнейшим этапом развития ДМС в ВСК стала цифровизация — внедрение телемедицины и запуск Цифровой клиники. Ежемесячно в 2023 году специалисты сервиса проводили свыше 6 тыс. консультаций. Причем не менее 12% онлайн-обращений к врачам поступает в службу психологической поддержки — забота о ментальном здоровье становится устойчивым трендом в сегменте здравоохранения.
В целом, каждый десятый клиент компании по ДМС использует Цифровую клинику для лечения или первичных консультаций. Возможность обратиться к медицинским специалистам онлайн позволяет экономить время пациента — не нужно стоять в очередях, лишний раз ехать в клинику для получения расшифровки анализов или получения направления к узкопрофильному специалисту. Также в 2023 году ВСК расширила функционал Цифровой клиники- у пациентов появилась возможность сразу после получения рецепта заказать лекарства в специальном аптечном агрегаторе в приложении страховщика.
Результатом повышения доступности качественной медицинской помощи стал рост спроса на врачебные консультации, прежде всего, за счет пациентов, которые ранее не находили времени на поход к специалисту из-за занятости или удаленности клиники.
Сегодня ДМС — это комплексный страховой продукт, включающий не только классические опции, такие как амбулаторно-поликлиническая помощь, стоматология, госпитализация и скорая медицинская помощь, но и дополнительные сервисы, актуальные среди крупных российских работодателей. Например, проведение предрейсовых и профилактических осмотров и составление карты здоровья коллектива.
Развитие сервисов в рамках корпоративного ДМС привело к росту востребованности данного продукта среди отечественных предпринимателей. Корпоративными клиентами ВСК уже стали почти 4 тыс. предприятий. Среди них, например, компания Мегафон.
"Забота о благополучии коллектива — это важная часть нашей HR-стратегии. Сегодня более 4,5 тыс. наших сотрудников застрахованы по ДМС. При выборе партнера мы обращали внимание на возможность формирования гибких программ, наличие широкой сети партнерских клиник, скорость обработки клиентских запросов и многие другие параметры. Дополнительные сервисы, такие как телемедицина, стали преимуществом ВСК. Сегодня цифровизация коснулась практически всех сфер нашей жизни, и медицина не стала исключением. Поэтому развитие удобных цифровых медицинских продуктов сможет решить многие задачи. И самая важная — это повышение доступности медицинской помощи" — отметили в Мегафон.
"Пандемия стала серьезным драйвером роста интереса к медицинским страховым продуктам. Сегодня работодатели больше внимания уделяют заботе о здоровье персонала, ведь это напрямую связано с производительностью труда. Однако важно не только своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь, но и превентивно работать с застрахованными, опережая появление заболевания. Например, в ВСК разработан "Светофор здоровья", вовлекающий сотрудников в профилактические мероприятия по выявлению рисков заболеваний. Сейчас основные усилия ВСК направлены на запуск продукта по Управлению здоровьем персонала. Это не просто полис ДМС, а сервис, объединяющий в себе несколько блоков — профилактические мероприятия, забота о ментальном здоровье сотрудников, оперативные медицинские консультации и пр., — которые смогут работать на улучшение состояния здоровья коллектива в целом" — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.