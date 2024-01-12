В Самаре назвали победителей акции "Народное признание"-2023

В пятницу, 12 января, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Шостаковича состоялась торжественная церемония подведения итогов XVI областной общественной акции "Народное признание".

Премия объединила вместе тех, кто вносит свой вклад в достижение Победы в СВО, обеспечивает надежный тыл армии, помогает фронту, поддерживает бойцов и их семьи, сам защищает Отечество. Лауреатов конкурса поздравил и наградил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Замечательная акция "Народное признание" стала традицией нашей самарской земли, и традицией доброй - это очень важно. Не бывает народного признания без заслуг, заслуг в труде, ратном деле, образовании, здравоохранении, общественной деятельности. И, вне всякого сомнения, в этот день мы отмечаем людей заслуженных, людей, которыми мы гордимся, и юных жителей Самарской области, на которых возлагаем надежды, - сказал губернатор. - Я сердечно благодарю всех лауреатов, всех, кто сегодня в зале и, кто сегодня в зале не оказался. Тех, кого мы знаем не один год, и тех, кто здесь впервые. Уверен, что еще сотни, тысячи наших земляков благодаря своему труду и народному признанию станут известными по всей территории Самарской области".

Областная общественная акция "Народное признание" - ежегодная народная премия, победителей которой определяют жители Самарской области. Номинанты - представители различных профессий и сфер деятельности, врачи, педагоги, руководители, добровольцы, студенты, школьники. Все, кто проявляет себя в профессиональной и общественной деятельности, добивается высоких результатов в работе, служит примером для общества, вносит весомый вклад в обустройство родной земли.

Акция "Народное признание" стала традицией нашего региона - традицией благодарить людей за их добрые дела и трудолюбие, отвагу и мужество, готовность прийти на помощь. Подведение итогов конкурса проводится в рамках празднования Дня Самарской губернии. За 15 лет проведения акции было подано более 7 тыс. заявок на участие.

В конкурсе 2023 года был установлен рекорд по количеству заявок - 757 номинантов. Среди них - волонтеры и неравнодушные жители Самарской области, активно помогающие фронту, руководители общественных объединений, организаторы и участники патриотических мероприятий, врачи, которые спасают жизни людей в ДНР и ЛНР, добровольцы, отправившиеся на СВО, отважные защитники Отечества.

Глава региона отметил, что неслучайно подведение итогов акции проводится в преддверии Дня Самарской области. В этот день принято отмечать итоги развития региона, достижения губернии.

"Несмотря на жестокие атаки врага на наших героев, защитников, наших земляков там, на передовой, и жестокие экономические санкции, введенные против нашей страны, а значит, нашей Самарской области, у нас есть успехи и достижения. Они есть благодаря тому, что в Самарской области живут удивительные, энергичные, талантливые люди, настоящие патриоты своей страны, люди профессиональные и ответственные, неравнодушные. - сказал Дмитрий Азаров. - Именно жители Самарской области и является главным богатством нашей самарской земли. И благодаря им, всем нам, всем, потому что мы все вместе, нам есть чем гордиться".

Губернатор напомнил, что в 2023 году, несмотря на все происки врагов, Самарская область снова добились серьезных результатов социально-экономического развития, подтвердив высокий статус звания опорного края державы. Так, вновь достигнут рост валового внутреннего продукта, который по оценке специалистов в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Индекс промышленности производства приблизился к 109%, а в обрабатывающей промышленности - к 115%. В регионе были построены новые важные социально-значимые объекты, школы, детские сады, медицинские учреждения, дома культуры, дороги, развязки и мосты. Открыты 22 крупных производства, реализован уникальный для региона и важнейший для страны проект по запуску кластера беспилотной авиации.

"Это все очень важно. Это все наш вклад и в сегодняшний день нашего региона, и в будущее Самарской области. Мы сделали это, потому, что мы вместе, чувствуем ответственность за судьбу нашего региона, нашей великой и прекрасной Родины - России, - подчеркнул губернатор. - А возможность честно трудиться здесь и созидать, конечно, нам дают наши воины, наши герои, которые там, на передовой, противостоят тому же врагу, которому противостояли их прадеды - нацизму, самой страшной идеологии в истории человечества. Нет идеологии, которая больший урон нанесла бы цивилизации, и наши земляки вновь противостоят этому злу, давая возможность нам здесь трудиться каждому на своем рабочем месте, приближая этот святой для каждого из нас и желанный день, день Победы".

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за помощь армии, защитникам Отечества и их семьям, за вклад в приближение Победы.

"Я сердечно благодарю вас за помощь нашим Вооруженным силам, нашим героям-защитникам, за заботу и внимание о семьях военнослужащих, которые здесь временно утратили сильное плечо любимого, родного человека, но, я уверен, обрели поддержку всех жителей Самарской области. Знаю, что это так, не на словах - на деле, - сказал Губернатор. - Нам, конечно, еще многое сделать предстоит и на благо нашей Самарской области, и укрепление технологического суверенитета нашей страны. Я уверен, мы справимся с этой задачей".

Губернатор особо отметил внимание президента России к вопросам развития Самарской области, к проблемам и заботам людей.

"У нас есть настоящий национальный лидер - президент страны, Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Его внимание к проблемам, заботам каждого человека мы совсем недавно вновь увидели на прямой линии, - подчеркнул глава региона. - И, конечно, мы искренне благодарим президента страны за внимание к нашему региону. Без поддержки Владимира Владимировича Путина, я думаю, половину бы того, что мы с вами задумали здесь, на самарской земле, мы бы не сделали. Внимание и поддержка президента, конечно, вдохновляет нас на новые достижения, на высокое служение Родине".

В финальном народном голосовании "Народного признания" участвовало 60 номинантов в 6 номинациях: "Память и Слава", "Мы Вместе", "Признание и Уважение", "Наследники Победителей", "Герои нашего времени", "Единство и Успех".

Так, в номинации "Признание и Уважение" победителем стала руководитель народного ансамбля русской песни "Забавушка", композитор и исполнитель Елена Гуляева. Она вместе с коллегами организует концерты для военнослужащих-участников СВО в госпиталях и санаториях, а также ездит к бойцам на Донбасс.

"Своими песнями мы приносим бойцам частичку дома, частичку родной земли. Для них это большая радость, им это очень важно. Когда попадаешь туда, на фронт, то понимаешь, насколько мы там нужны нашим бойцам. Так же в годы Великой Отечественной войны Лидия Русланова ездила на фронт и пела там песни, - сказала Елена Гуляева. - Хочу отметить, что наш губернатор помогает нам ездить к нашим ребятам, выступать. Мы не только даем концерты, но и привозим гуманитарную помощь, письма, передаем письма бойцов домой. Ребята чувствуют нашу поддержку, поддержку родного региона".

Член общественной палаты РФ, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" Екатерина Колотовкина подчеркнула, что общественная акция "Народное признание" объединила всех, кто вносит свой вклад в достижение Победы.

"Абсолютно уверена, что среди присутствующих в зале нет людей, кто бы не помогал нашей армии, не поддерживал бы семьи защитников Отечества, потому что мы все вместе. Мы - крепкий тыл нашей непобедимой армии. Мы вместе, значит - мы обязательно победим. Мы вместе, потому что мы - Россия", - сказала Екатерина Колотовкина.

Одним из победителей "Народного признания" стала Евгения Дмитриева из села Большая Глушица. Она педагог со стажем более 50 лет, руководит общественной организацией социально-культурного развития "Возрождение", организовала детское патриотическое движение "Маленькие патриоты Большой Глушицы", была инициатором многочисленных значимых мероприятий акций, в том числе по поддержке бойцов СВО, организовала работу по изготовлению маскировочных сетей для нужд защитников Отечества.

"Спасибо за столь высокую оценку деятельности не только нашей организации, но и всех жителей нашего села и района. Мы все вместе объединились вокруг поддержки наших ребят на СВО и нашего президента Владимира Владимировича Путина, - сказала Евгения Дмитриева, получив награду. - Когда наши люди плетут сети, то от их рук идет тепло, из сердца идет любовь и молитва. Все это у них на душе, чтобы спасти и защитить наших ребят там, на СВО".

Также была награждена Евгения Ивченко - волонтер, организатор группы помощи участникам СВО "Надежный тыл" Ставропольского района. Совместно с волонтерами она собирает гуманитарную помощь, которую лично отвозит в зону проведения спецоперации. Ее команда передала на передовую уже более 10000 личных посылок и свыше 100 тонн груза. "Только вместе с вами мы придем к одной общей цели - это Победа", - подчеркнула Евгения Ивченко.

Войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян отметил, что сегодня вся страна объединилась для защиты Родины.

"Когда здесь, в этом зале, видишь воодушевленных жителей нашей любимой Самарской области, то думаешь о том, как счастье, что ты родился в России, живешь в России, растишь здесь детей. Тебе дают все, чтобы ты развивался, - сказал он. - Самое главное - мы должны защитить нашу Россию, нашу землю. Думаю, чтобы быть гражданином России - это быть настоящим патриотом своей Родины. По-другому - никак".

В номинация "Герои нашего времени" среди победителей - Леонид Проциков, ветеран с опытом более 32 лет военной службы, который в 72 года присоединился к добровольцам для участия в СВО, а также Всеволод Угрюмов - молодой самарец, который добровольцем ушел на СВО защищать Отечество. Награду бойцу, который сейчас находится на передовой, Дмитрий Азаров вручил его матери.

Победителями акции "Народное признание" стали и организации, которые оказывают помощь СВО. Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна одним из первых организовал сбор гуманитарной помощи для переселенцев из Украины. Сегодня студенты активно изготавливают для бойцов маскировочные сети и отдельные виды экипировки.

"Недавно мы получили видеообращение из зоны СВО от наших героев, - рассказала директор колледжа Татьяна Санникова. - Один из них, наш земляк, сказал: "Мы здесь чувствуем всех вас. Самарская губерния стала одной большой дружной семьей".

Со сцены лауреатов общественной акции "Народное признание" также поздравили депутаты Государственной Думы Виктор Казаков и Леонид Калашников, председатель Общественной палаты Самарской области, Почетный гражданин Самарской области Виктор Сойфер, депутаты областного парламента и руководители общественных организаций.

Победители XVI областной общественной акции "Народное признание"

Номинация "Память и Слава"

Жилкин Владимир Александрович - тренер по фехтованию МБУ ДО СО "СДЮШОР № 5"

Казаков Игорь Петрович - заместитель начальника пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34 противопожарной службы Самарской области

Полутина Галина Викторовна - учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея Боевой славы, руководитель историко-краеведческого объединения "Колокола Памяти" ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза И. М. Пенькова, село Марьевка

Номинация "Признание и Уважение"

Амосова Татьяна Владимировна - директор ГБОУ СОШ № 3 имени З.А. Космодемьянской

Гуляева Елена Александровна - руководитель самодеятельного искусства МАУ г.о Самара "Дворец творчества"

Самодуров Владимир Владимирович - глава крестьянско-фермерского хозяйства, м.р Алексеевский

Номинация "Мы Вместе"

Дмитриева Евгения Ивановна - председатель Правления Региональной общественной организации социально-культурного развития "Возрождение", с. Большая Глушица

Ивченко Евгения Андреевна - библиотекарь Верхнее - Санчелеевской сельской библиотеки - филиала МБУК "Ставропольская МБ"

Нурсафин Денис Рафаэльевич - главный врач ГАУЗ СО "Чапаевская стоматологическая поликлиника", депутат районного Совета депутатов Ленинского внутригородского района

оминация "Наследники Победителей"

Корытина Светлана Витальевна - учащаяся МБОУ "Гимназии № 77"

Сычук Арина Андреевна - учащаяся 10 класса ГБОУ СОШ, поселок Сургут

Тимашков Станислав Валерьевич - студент Самарского государственного социально-педагогического университета

Номинация "Герои нашего времени"

Борисова Любовь Александровна - руководитель Хворостянского филиала ГБОУ СОШ "Дом детского творчества", поселок Прогресс

Проциков Леонид Петрович - механизатор крестьянско-фермерского хозяйства "Гвардейцы", казак, участник СВО

Угрюмов Всеволод Михайлович - военнослужащий, участник СВО

Номинация "Единство и Успех"

ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна"

Акционерное общество "АВТОВАЗТРАНС"

Автономная некоммерческая организация "Самарский хоспис"

Победители проекта "Путевка в жизнь"

Байбикова Руфина Халиловна - учитель начальных классов МБОУ "Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов" г. о. Самара

Корягина Тамара Михайловна - учитель русского языка и литературы МБОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов "Дневной пансион-84" г. о. Самара

Яшкин Сергей Николаевич - доктор химических наук, профессор кафедры аналитической и физической химии ФГАОУ ВО "Самарский государственный технический университет, преподаватель ГБНОУ СО "Самарский региональный центр для одаренных детей"