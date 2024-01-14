Хоккейная "Лада" обыграла "Автомобилиста" - 4:3

Тольяттинский коллектив на выезде переиграл "Автомобилист".

Возвращение в строй Данилы Моисеева и Никиты Попугаева стало главным событием перед матчем в Екатеринбурге — нападающие, пропустившие несколько месяцев из-за травм, были заявлены в четвертой атакующей тройке вместе с Остапом Сафиным. Кроме того, Артем Бородкин заменил во второй паре защитников заболевшего Максима Минеева, а в качестве основного вратаря "Лады" на лед вышел полностью выздоровевший Владислав Подъяпольский.

Уже в ходе стартовых смен уральцы упустили два стопроцентных момента — и если в первом случае Владислав Подъяпольский выручил "Ладу" после побега Алексея Макеева "1 на 1", то второй выпад завершился промахом Брукса Мэйсека по шайбе в ситуации, когда угол был открыт. Сдержав стартовый натиск, тольяттинцы организовали свою атаку, которая внезапно оказалась голевой — Остап Сафин до конца отборолся у лицевого борта, отдал передачу на Никиту Попугаева и 81-й номер броском в касание запустил снаряд между щитков Евгения Аликина. 0:1. Хоккеисты екатеринбургского коллектива попытались сразу восстановить паритет, однако пробить Подъяпольского им никак не удавалось. Из-за высокой активности "Автомобилиста" у чужих ворот подопечные Олега Браташа были вынуждены много обороняться, но на 13-й минуте "автозаводцы" удвоили отрыв благодаря удачному контрвыпаду — Сергей Шумаков получил пас от Дмитрия Кугрышева, вкатился в зону и пальнул со средней дистанции без шансов для Аликина. 0:2. Далее в рамке у екатеринбуржцев обосновался Владимир Галкин и до перерыва он в дело практически не вступал. К сожалению, сохранить отрыв в два гола "Лада" не сумела. Серьезная ошибка, допущенная при игре в большинстве, позволила Данилу Романцеву беспрепятственно разобраться с Подъяпольским в ближнем бою — 1:2.

Во второй двадцатиминутке характер матча не изменился. "Автомобилист" все так же настойчиво лез вперед, а тольяттинцы терпели в обороне, огрызаясь с помощью контратак. И на экваторе встречи "Лада" забила — при игре "4 на 4" Скотту Космачуку удался шикарный по точности выстрел в дальний угол, однако взятие ворот было отменено. Тренерский штаб екатеринбургской команды воспользовался правом на челлендж и после короткого видеопросмотра арбитры все-таки зафиксировали положение "вне игры" у канадского форварда при входе в зону. Данный эпизод немного взбодрил хоккеистов "Автомобилиста" и до окончания периода они дважды зарабатывали численное преимущество, но волжане смогли отбиться и удержать минимальный отрыв.

В третьем игровом отрезке волжане продолжили удаляться, однако на 45-й минуте они неожиданно отличились в меньшинстве. Павел Куликов перехватил шайбу в средней зоне и вывел Андрея Алтыбармакяна на короткое рандеву с Владимиром Галкиным, которое увенчалось мастерским броском форварда "Лады" под перекладину. 1:3. "Автомобилист" так просто сдаваться не собирался и вскоре Данил Романцев буквально затолкал снаряд в ворота Владислава Подъяпольского, да только гол был отменен по итогам очередного видеопросмотра — теперь сработал тренерский запрос "автозаводцев" на блокировку вратаря. Правда, спустя несколько минут уральцы вновь заработали большинство и на этот раз его успешно реализовали. Кертис Волк подставил клюшку под мощнейший щелчок Ника Эберта от синей линии, и спасти свою команду у Подъяпольского не получилось. 2:3. В оставшееся время "Автомобилист" стремился ликвидировать отставание, но финальный штурм, казалось, был полностью сорван малым штрафом Никиты Трямкина. И все же екатеринбуржцы вытянули счастливый билетик, играя в меньшинстве — за 39 секунд до сирены Стефан Да Коста сравнял счет, когда ворота "Автомобилиста" были пусты и на площадке находился пятый полевой. 3:3.

Овертайм хоккеисты "Лады" начинали в большинстве, но свою первую в 2024 году победу они вырвали уже в равных составах — Максим Березин заехал в зону, ложным движением убрал со своего пути одного из защитников "Автомобилиста" и зарядил в ближнюю "девятку". 3:4. Тольяттинцы прерывают серию из пяти поражений кряду.

Следующий матч в рамках выездной серии "автозаводцы" проведут 15 января в Астане, соперником станет "Барыс".