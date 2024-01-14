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Работы конкурса журналистов Совета Федерации оценил GigaChat Сбера

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верхняя палата российского парламента подвела итоги конкурса для журналистов "Совет Федерации — палата регионов". Конкурс проводится во второй раз при поддержке Союза журналистов России. Награждение было приурочено ко Дню российской печати. Работы оценивало как профессиональное жюри, так и впервые нейросетевая модель GigaChat Сбера.

Сбер выступил технологическим партнером мероприятия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила победителей в четырех номинациях: "В фокусе — Совет Федерации", "В центре внимания", "Год в жизни страны", "Журналистика. Новые лица". Среди них были как отдельные редакции СМИ и профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов. Всего на конкурс было прислано более 250 работ из 48 регионов России.

Валентина Матвиенко в приветственном слове поблагодарила Сбербанк за поддержку конкурса. Она назвала опыт использования искусственного интеллекта интересным и очень полезным. Искусственный интеллект экономит время и деньги, увеличивает производительность труда во всех сферах, включая и государственное управление, и законотворческую деятельность. Он помогает повышать качество жизни людей, создавать более комфортные условия труда и отдыха.

В конкурсе Совфеда для журналистов ИИ сыграл не последнюю роль в оценке и анализе заявленных к участию работ, и результаты почти сошлись с мнением профессионального жюри.

Сбер развивает GigaChat как умного помощника для каждого человека и каждой организации. По словам первого зампреда Сбера Александра Ведяхина, Совет Федерации в этом году предоставил Сберу такую возможность, выступить в качестве члена жюри и подключить к оценке работ свои разработки в сфере ИИ.

"Искусственный интеллект дает возможность журналистам бороться с фейковой информацией, делать фактчекинг, помогать писать статьи и так далее. Валентина Ивановна, спасибо вам большое за то, что GigaChat от Сбера сегодня был участником жюри. Нам очень приятно, что мнение GigaChat во многом совпало с мнением остальных участников жюри. Это на самом деле, здорово!", — сказал Ведяхин. По его словам, Совет Федерации является единственной в мире верхней палатой парламента, использующей искусственный интеллект.

GigaChat оценивал работы участников с точки зрения оригинальности материала, выразительности его подачи и полноты раскрытия темы. Победители конкурса получили подарки от Совета Федерации и умные колонки от Сбера.

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