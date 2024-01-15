Метель в Самарской области сохранится до середины недели

По прогнозам синоптиков сильные порывы ветра в Самарской области, достигающие 18-23 м/с. сохранятся минимум до среды, 17 января. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 15 января, в Самаре облачно, снежно. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -9…-11 °C. Напомним, ранее был объявлен желтый уровень опасности из-за метели.

16 числа в Самарской области сохранится облачная погода. Ожидается снег, метель. Ветер южный, 9…14 м/с, порывы до 16-21 м/с. Температура воздуха в ночные часы -7…-12 °C, местами до -17°С, днем -4…-9 °C. На дорогах снежные заносы.

В среду, 17 января, в регионе по-прежнему будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, 9…14 м/с. Порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °C, днем -4…-9 °C. На дорогах снежные заносы.