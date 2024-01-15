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Общество

В 2023 г. в Самарской области был зафиксирован миграционный прирост

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Самарской области за январь-ноябрь 2023 года. В службе статистики зафиксировали миграционный прирост (4134 человека), сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ.

С января по октябрь 2023 г. в Самарскую область прибыло 54270 человек, уехало 50136 человек. При этом 25267 человек прибыли в рамках "внутрирегиональной миграции".

Цифры по внешней миграции - 18153 прибывших и 18097 выбывших, в том числе, 10514 человек приехали в Самарскую области из стран СНГ, уехали в СНГ 6385 человек.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-октябре 2023 г. произошло увеличение числа прибывших из стран СНГ на 2,2% и сокращение числа выбывших на 44,8%. В результате сформировался миграционный прирост 4129 человек, - рассказали в Самарастате. - Большую часть миграционного прироста, сложившегося в результате обмена населением со странами СНГ, составляют мигранты из Таджикистана (2971 человек)".

Всего из Таджикистана прибыли в регион 5508 человек. На втором месте Казахстан (1067), на третьем Узбекистан (1014). Далее в порядке убывания следуют Армения (996), Киргизия (846), Азербайджан (512), Украина (275), Туркмения (206), Молдова (48), Беларусь (42).

Из Самарской области в период с января по октябрь уехало 6385 граждан. Чаще всего выбывали в Таджикистан (2537), Казахстан (895), Армению (734), Узбекистан (675), Украину (549).

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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