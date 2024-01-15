В 2023 г. в Самарской области был зафиксирован миграционный прирост

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Самарской области за январь-ноябрь 2023 года. В службе статистики зафиксировали миграционный прирост (4134 человека), сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ.

С января по октябрь 2023 г. в Самарскую область прибыло 54270 человек, уехало 50136 человек. При этом 25267 человек прибыли в рамках "внутрирегиональной миграции".

Цифры по внешней миграции - 18153 прибывших и 18097 выбывших, в том числе, 10514 человек приехали в Самарскую области из стран СНГ, уехали в СНГ 6385 человек.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-октябре 2023 г. произошло увеличение числа прибывших из стран СНГ на 2,2% и сокращение числа выбывших на 44,8%. В результате сформировался миграционный прирост 4129 человек, - рассказали в Самарастате. - Большую часть миграционного прироста, сложившегося в результате обмена населением со странами СНГ, составляют мигранты из Таджикистана (2971 человек)".

Всего из Таджикистана прибыли в регион 5508 человек. На втором месте Казахстан (1067), на третьем Узбекистан (1014). Далее в порядке убывания следуют Армения (996), Киргизия (846), Азербайджан (512), Украина (275), Туркмения (206), Молдова (48), Беларусь (42).

Из Самарской области в период с января по октябрь уехало 6385 граждан. Чаще всего выбывали в Таджикистан (2537), Казахстан (895), Армению (734), Узбекистан (675), Украину (549).