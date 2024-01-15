Цифровые помощники Деда Мороза обработали более 135 тысяч звонков от детей

В канун старого Нового года "Ростелеком Контакт-центр" подвел итоги горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников, которая работала в декабре 2023 года. По сравнению с прошлой линией 2022 года количество обращений от детей увеличилось в четыре раза — всего на бесплатный федеральный номер поступило свыше 135,5 тысяч звонков. Проект был реализован при поддержке "Почты России" и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

В 2023 году география проекта расширилась: на горячую линию обращались дети из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (7 908), Краснодарского края (5 987), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5 530), Курской области (5 069), Амурской области (4 442), Тюменской области (4 437), Екатеринбурга и Свердловской области (4 147), республики Татарстан (3 629), Удмуртской республики (3 503) и Ростовской области (3 464).

По телефону горячей линии дети разгадывали новогодние загадки и рассказывали, что они хотели бы получить на Новый год. В рейтинге подарков традиционно лидирующее место занимают смартфоны и игрушки (куклы и машинки на пульте управления). В этом году дети часто просили в подарок домашних питомцев. При этом пожеланий завести котенка было в три раза больше, чем щенка. Одна девочка в дополнение попросила большой дом и пожелала, чтобы у ее мамы не было аллергии на котенка. Часто на вопрос, что бы они хотели получить на Новый год, дети загадывали конкретные материальные предметы не только для себя, но и для родителей, бабушек и дедушек, а также желали им здоровья, счастья и больше времени проводить вместе.

"Четырехкратный рост количества обращений на горячую линию Деда Мороза доказывает, что голосовые сообщения с пожеланиями стали хорошим дополнением к традиционным бумажным письмам. Дети с легкостью общаются с цифровыми помощниками. Чаще всего на линию обращались дети в возрасте семи-девяти лет, но были и совсем малыши, которым только исполнился год или два. Наши голосовые роботы и речевая аналитика, разработанные в "Ростелеком Контакт-центре", уже научились понимать голоса даже тех детей, которые только начинают говорить. Таким образом, наши технологии позволяют совершенствовать все алгоритмы работы контакт-центра для повышения качества обслуживания", — рассказал генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.