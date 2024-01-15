Стало известно, где отключат свет 16 и 17 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.01.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

16.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

п. Шмидта (ул. Центральная, ул. Школьная)

17.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Малая Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная, ул. Охотничья, ул. Крутогорская, ул. Долинная, ул. Снежная, ул. Мирная.).

17.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Искра (ул. Победы, ул. Юбилейная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.