Вновь перекрыты трассы из-за метели в Самарской области

В понедельник, 15 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снег, ограниченная видимость) по решению ГИБДД введено временное ограничение движения для маршрутных и грузовых транспортных средств на автомобильной дороге "Обход города Сызрани" с выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал".

Также с 14:00 закрыт проезд на автодороге "Ташелка — Тольятти — Димитровград" км 0 — км 25.

Время открытия движения будет сообщено дополнительно. Проезд экстренных служб будет обеспечен.

Просим водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.