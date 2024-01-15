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Новикомбанк профинансирует проекты по производству приоритетной продукции на 27 млрд рублей

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, профинансирует инвестиционные проекты промышленных предприятий по производству приоритетной продукции. Общая сумма кредитных договоров, подписанных банком в рамках кластерной инвестиционной платформы, составила 27 млрд рублей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Кластерная инвестиционная платформа — проект Минпромторга России при участии Фонда развития промышленности (ФРП) и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Он реализуется в рамках постановления правительства РФ от 22 февраля 2023 года "О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции".

ФРП выступает оператором КИП, обеспечивает предприятия консультационной поддержкой на этапе проработки проекта и проводит комплексную экспертизу, с учетом которой межведомственной комиссией при Минпромторге России принимаются решения о возможности кредитования инициатора проекта по льготной процентной ставке. ВЭБ.РФ, в свою очередь, реализует механизм гарантийной поддержки, выступая в качестве источника финансирования или предоставляя гарантии и поручительства коммерческим банкам.

"Новикомбанк глубоко специализируется на интеграции мер господдержки в экономику проектов, что позволяет не только снижать стоимость финансирования, но и высвобождать средства для инвестиций. Кластерная инвестиционная платформа — новый механизм, уже зарекомендовавший себя как один из наиболее востребованных и перспективных, и мы видим большой потенциал в его использовании для развития технологического суверенитета России", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В рамках механизма кластерной инвестиционной платформы финансирование в первую очередь направляется на приоритетные направления развития промышленности. Список продукции сформирован на основе отраслевых планов импортозамещения, перечня критических материалов, комплектующих и сырья и утвержден Межведомственной комиссией Минпромторга России.

В частности, льготное финансирование Новикомбанк предоставит крупнейшему производителю легковых автомобилей в России АО "АВТОВАЗ" для разработки и запуска в серийное производство современного семейства автомобилей LADA Iskra на новой локализованной платформе. Автоконцерн планирует начать продажи новой линейки автомобилей компакт-класса в 2025 году, рассказал на ПМЭФ-2023 Президент компании Максим Соколов.

В рамках кластерной инвестиционной платформы банк также профинансирует выпуск железнодорожной техники. Средства будут предоставлены на разработку перспективных вагонов метро с обеспечением импортозамещения ключевых компонентов, а также на создание и модернизацию серийного производства магистральных и маневровых локомотивов.

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