Подведены итоги первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов

Объявлены результаты первого конкурса 2024 года Фонда президентских грантов. Самарская область заняла 3 место по объему финансирования проектов-победителей из средств фонда и 4 место по количеству одобренных проектов.

Всего на реализацию 60-ти социальных проектов самарских НКО будет направлено 175,7 млн рублей (третье место после Москвы и Санкт-Петербурга).

Напомним, что Самарская область традиционно является одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах.

Всего с 2017 года некоммерческие организации Самарской области получили грантовую поддержку от президентских фондов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

"Внимание президента страны к инициативам людей, вне всякого сомнения, сама деятельность фонда, который создан по поручению президента, эту активность год от года не просто поддерживает, а дает новые импульсы. Именно так мы строим работу и здесь, на территории Самарской области: мы вместе заинтересованы в их успешной реализации - это все на благо людей, жителей Самарской области, на благо нашей родной земли", - сказал на встрече с представителями НКО глава региона.

Всего на победу в первом конкурсе 2024 года претендовало более 10 тыс. общественных инициатив из 88 регионов. Победителями конкурса стали 1559 некоммерческих организаций, среди них и проекты, которые будут осуществлены на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На их финансирование будет направлено 4,4 млрд руб. из средств фонда. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на сумму 3,9 млрд рублей.

Из Самарской области наибольшую поддержку получили проекты, направленные на охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, активного долголетия, на поддержку материнства, отцовства и детства, а также на образование и просвещение подрастающего поколения, социальное обслуживание и защиту граждан. Несколько проектов получили поддержку на развитие внутреннего туризма среди детей и молодежи.

Так, например, региональное отделение ВОРДИ продолжит реализацию проекта по социальной, творческой и трудовой реабилитации детей-инвалидов и социальной занятости молодых инвалидов, нуждающихся в сопровождении, для улучшения качества жизни их семей и интеграции в общество - "Комплексный центр для семей с детьми и взрослыми с инвалидностью - территория возможностей".

Социальный центр помощи и поддержки "Семь рукопожатий" в рамках проект "Души Цвета Покажем: особая мама" поможет мамам детей-инвалидов в сохранении психоэмоционального и физического здоровья. На профилактику и коррекцию синдрома эмоционального выгорания у женщин направлен еще один проект, получивший поддержку фонда, - "Мамы как пуговки: на них все держится!".

В Тольятти будет реализован проект по приобщению к физической активности школьников 7-9 классов через регулярные занятия новым видом спорта - флаинг-диском. Общественная организация "Свежий ветер" продолжит реализацию проекта "БлагоДарю". Это проект по оценке экспертов фонда попал в 100 лучших проектов, реализованных до конца 2022 года. Теперь волонтеры проекта не только собирают одежду и передают ее нуждающимся, но и ремонтируют в мастерской "Доброкомбинат", чтобы подарить вещам вторую жизнь.

С 1 февраля по 15 марта 2024 года начнется прием заявок от общественных организаций на следующий конкурс.