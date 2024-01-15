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Страхование Финансы

"Росгосстрах": в морозные каникулы автомобилисты обращались за техпомощью почти в 2 раза чаще, чем годом ранее

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сильные морозы, стоявшие на европейской части России все новогодние каникулы, сделали более востребованной у автомобилистов услугу технической помощи — в частности, по запуску двигателя и подзарядке аккумуляторов. Об этом свидетельствует статистика обращения клиентов с полисами добровольного автострахования в Единый контакт-центр "Росгосстраха". За первые 10 дней 2024 года в компании зарегистрировали почти в 2 раза больше заявок от страхователей с полисами "Помощь на дороге" и "Каско Профессионал", чем за первую декаду января годом ранее, и в 6 раз больше, чем за последние 10 дней декабря.

Судя по статистике "Росгосстраха", наиболее пострадавшими от новогодних морозов были автомобилисты из Москвы и Подмосковья, на которых приходится 41% обращений, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (30%), а также Вологодской области и Республики Карелия (по 5%).

"Существенный рост заявок на входящие в покрытие полисов услуги техпомощи напрямую связан именно с морозами, — отмечает директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами ПАО СК "Росгосстрах" Светлана Бери. — Поскольку, например, количество обращений от клиентов-автомобилистов, которым был нужен эвакуатор, практически не отличается от показателей конца декабря и первых дней января прошлого года. А в прошедшие каникулы нашим страхователям чаще нужна была именно помощь в преодолении последствий низких температур — в запуске двигателя, подзарядке АКБ, открытии примерзших дверей".

Светлана Бери напомнила, что "Росгосстрах" расширил функционал своего контакт-центра, который ранее занимался только обработкой, фиксацией и навигацией входящих обращений клиентов. Теперь операторы ЕКЦ оказывают также информационно-консультационные услуги клиентам по имущественному страхованию и моторным видам страхования. Это позволяет в том числе предоставлять оперативную поддержку автомобилистов, которые оказались в сложной ситуации, но пока не имеют полисов страхования с включенными сервисными услугами.

"Если оператор ЕКЦ во время обращения понимает, что автомобилисту требуется техническая помощь, а из страховок у него, скажем, только полис ОСАГО, он при желании клиента поможет передать заявку нашему партнеру из сервисной компании, специалисты которой в состоянии оперативно решить проблему с машиной", — пояснила Светлана Бери.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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