"Росгосстрах": в морозные каникулы автомобилисты обращались за техпомощью почти в 2 раза чаще, чем годом ранее

Сильные морозы, стоявшие на европейской части России все новогодние каникулы, сделали более востребованной у автомобилистов услугу технической помощи — в частности, по запуску двигателя и подзарядке аккумуляторов. Об этом свидетельствует статистика обращения клиентов с полисами добровольного автострахования в Единый контакт-центр "Росгосстраха". За первые 10 дней 2024 года в компании зарегистрировали почти в 2 раза больше заявок от страхователей с полисами "Помощь на дороге" и "Каско Профессионал", чем за первую декаду января годом ранее, и в 6 раз больше, чем за последние 10 дней декабря.
Судя по статистике "Росгосстраха", наиболее пострадавшими от новогодних морозов были автомобилисты из Москвы и Подмосковья, на которых приходится 41% обращений, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (30%), а также Вологодской области и Республики Карелия (по 5%).
"Существенный рост заявок на входящие в покрытие полисов услуги техпомощи напрямую связан именно с морозами, — отмечает директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами ПАО СК "Росгосстрах" Светлана Бери. — Поскольку, например, количество обращений от клиентов-автомобилистов, которым был нужен эвакуатор, практически не отличается от показателей конца декабря и первых дней января прошлого года. А в прошедшие каникулы нашим страхователям чаще нужна была именно помощь в преодолении последствий низких температур — в запуске двигателя, подзарядке АКБ, открытии примерзших дверей".
Светлана Бери напомнила, что "Росгосстрах" расширил функционал своего контакт-центра, который ранее занимался только обработкой, фиксацией и навигацией входящих обращений клиентов. Теперь операторы ЕКЦ оказывают также информационно-консультационные услуги клиентам по имущественному страхованию и моторным видам страхования. Это позволяет в том числе предоставлять оперативную поддержку автомобилистов, которые оказались в сложной ситуации, но пока не имеют полисов страхования с включенными сервисными услугами.
"Если оператор ЕКЦ во время обращения понимает, что автомобилисту требуется техническая помощь, а из страховок у него, скажем, только полис ОСАГО, он при желании клиента поможет передать заявку нашему партнеру из сервисной компании, специалисты которой в состоянии оперативно решить проблему с машиной", — пояснила Светлана Бери.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.