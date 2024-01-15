Владимир Гутенев: Предприятия и вузы СоюзМаш поддерживают кандидата в президенты Владимира Путина

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в рамках региональной недели провел ряд встреч с молодежью Самары.

В ходе беседы ребятами поднимались различные вопросы: от выбора профессии и кадрового дефицита до помощи фронту и геополитической ситуации.

Одной из ключевых тем обсуждения на каждой встрече были предстоящие выборы Президента. "Современная молодежь остро чувствует вызовы времени и сейчас готовится продемонстрировать свой выбор, с которым уже определилась", — сказал Владимир Гутенев.

Депутат подчеркнул, что молодые люди не только выражали полную поддержку нашему кандидату — Владимиру Владимировичу Путину, но и активно интересовались возможными форматами своего участия в избирательном процессе для обеспечения легитимности и прозрачности выборов.

На прошедшем в конце 2023 года заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям глава СоюзМаш Сергей Викторович Чемезов озвучил как самую приоритетную задачу задействование всех имеющихся ресурсов для поддержки Владимира Владимировича Путина.

По инициативе "Единой России" 16 января пройдёт Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост Президента.

"Рад отметить, что наши региональные отделения, предприятия и вузы, входящие в СоюзМаш, уже активно включились в данную работу. Каждый член Союза понимает важность стоящего перед ним выбора и поддерживает заданный главой государства курс на полную Победу не только на фронте, но и перед лицом стоящих внутренних и внешних вызовов", — заключил первый вице-президент СМР.