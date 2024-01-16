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Хоккей Спорт

Тольяттинская "Лада" одержала "сухую" победу в Астане - 3:0

АСТАНА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренерский штаб "Лады" на этот раз обошелся без каких-либо перестановок в составе. Таким образом, на казахстанский лед вышли те же сочетания звеньев, что в позавчерашнем победном поединке против "Автомобилиста".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первая треть матча не была насыщена яркими атаками и моментами, поэтому вся игра в основном развивалась в средней зоне, где команды были увлечены борьбой за шайбу. В связи с этим немного работы было у вратарей — у Андрея Шутова и Владислава Подъяпольского было крайне мало поводов демонстрировать свое мастерство. Однако даже при такой обстановке нули на табло продержались до середины периода и на исходе 11-й минуты тольяттинцы открыли счет. Остап Сафин в падении умудрился прострелить на пятак и Никита Попугаев с такой убойной позиции промахиваться права не имел. 0:1.

Во второй двадцатиминутке "Барыс" более настойчиво заиграл в нападении, но тольяттинцы в обороне действовали безукоризненно. А когда у "автозаводцев" к стойкости еще подключилась фортуна, то их было трудно остановить. На экваторе встречи "Лада" усилиями Андрея Алтыбармакяна удвоила отрыв — бросок форварда с неудобной руки вкупе с рикошетом от клюшки соперника превратился в гол и Андрей Шутов ничем не сумел помочь партнерам. 0:2. Далее астанчане дважды зарабатывали численное преимущество и претендовали хотя бы на одну заброшенную шайбу, однако подопечные Олега Браташа отбились и незадолго до перерыва отличились еще раз. Дмитрий Кугрышев отправил Троя Джозефса в сольный прорыв вдоль дальнего борта, который увенчался точнейшим выстрелом в дальнюю "девятку" от лучшего снайпера "Лады" в нынешнем сезоне — 0:3.

В заключительном игровом отрезке тольяттинцы еще больше внимания стали уделять защите собственных ворот, с которой "Барыс" никак не мог совладать. И чем ближе была финальная сирена, тем все сильнее становился один вопрос: а пропустит ли сегодня вообще Подъяпольский? Казахстанский коллектив до самых последних секунд пытался лишить голкипера "Лады" шатаута, однако Владислав отыграл максимально надежно, отразив все 25 бросков в створ. Итог — победа тольяттинского коллектива со счетом 3:0!

Завершать очередную выездную серию "Лада" будет матчем с "Ак Барсом", который состоится 18 января в Казани.

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