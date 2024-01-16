Метель в Самарской области задержится еще на сутки

В среду, 17 января, вновь объявлено штормовое предупреждение по Самарской области.

Ожидается усиление ветра 17 - 22 м/с, местами до 25 м/с. Местами по региону метель и низовая метель при видимости 500 м и менее. На дорогах снежные заносы, сообщает Приволжское УГМС.