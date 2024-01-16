Павлюченкова и Кудерметова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Российский дуэт Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая является воспитанницей самарской школы тенниса, вышли во второй круг в парном разряде турнира Australian Open, пишет sportmk.ru.

В первом круге россиянки обыграли своих соотечественниц Анастасию Потапову и Яну Сизикову.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За это время Кудерметова и Павлюченкова трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из десяти. Потапова и Сизикова три раза совершили эйс, трижды ошиблись на подаче и реализовали два брейк-пойнта из трёх. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:2.