В Самарской области проходит неделя профилактики неинфекционных заболеваний

К основным хроническим неинфекционным заболеваниям относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет.

50% вклада в их развитие вносят семь основных факторов риска: курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточное потребление алкоголя, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови, ожирение.

Важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.