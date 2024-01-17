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Новикомбанк участвует в программе поддержки одаренных детей Воронежской области

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 января 2024 года в День Воронежской области на выставке-форуме "Россия" состоялся Рождественский благотворительный вечер по сбору средств для одаренных детей. Новикомбанк принял участие в мероприятии, выделив пожертвование для подрастающего талантливого поколения Воронежской области.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Ежегодная поддержка одаренных детей Воронежской области за счет средств, поступающих благодаря участникам Рождественского благотворительного вечера, — членов Гражданского собрания "ЛИДЕР" и других представителей бизнеса, проводится по инициативе губернатора региона. В 2024 году Рождественский вечер состоялся в День Воронежской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Рождественские благотворительные вечера проводятся с 2010 года. Собранные средства направляются на поддержку одаренных детей: талантливых музыкантов, художников, спортсменов, начинающих исследователей, а также на развитие творческих направлений Воронежской области.

Реализация социальных и благотворительных проектов на территории Воронежской области выделено в отдельное направление работы банка, так как Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, член Бюро Центрального Совета СоюзМаш России, является куратором Воронежского регионального отделения (ВРО) Союза машиностроителей России.

В 2023 году на полях Воронежского промышленного форума Новикомбанк и ВРО заключили ряд трехсторонних соглашений о сотрудничестве с Департаментом социальной защиты и Департаментом образования Воронежской области.

В партнерстве с Департаментом соцзащиты Воронежской области оказана адресная помощь для поддержки малоимущих семей, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами Воронежской области. С июня 2023 года ежемесячно 20 нуждающихся семей получают продуктовые и гигиенические наборы по программе "Крупинка добра" Воронежского фонда "Общие дети". В 2024 году Новикомбанк продолжит поддержку этой социальной программы.

Совместно с Департаментом образования Воронежской области состоялся важный проект, направленный на восстановление социальных объектов на территории ЛНР. Ранее банк передал медицинское оборудование двум детским больницам региона.

Также Банк участвует в популяризации и продвижении многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", акции "Неделя турникетов", способствующей повышению интереса у молодежи к техническим специальностям.

Банк активно развивает социально-ориентированную политику в области финансовой грамотности работников Госкорпорации Ростех, в рамках которой проводятся лекции на промышленных предприятиях и в университетах в различных городах России. Банк организовал серию обучающих семинаров в Воронеже для сотрудников ВАСО, Концерна "Созвездие" и студентов Воронежского государственного лесотехнического университета имени (ВГЛТУ).

"Новикомбанк как опорный банк Госкорпорации Ростех сосредоточен не только на финансировании промышленных проектов, но и осуществляет социальные инвестиции, которые, в частности, в Воронежской области проводятся на долгосрочной последовательной основе. Мы продолжим развивать благотворительные проекты с учетом опыта предыдущих акций, изучения гуманитарных потребностей в Воронежской области и выбирать новые формы оказания поддержки, направленные на достижение максимального социального эффекта", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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