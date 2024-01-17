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ВТБ намерен увеличить число получателей соцвыплат в 4 раза

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках новой стратегии на горизонте 2026 года ВТБ планирует увеличить число получателей социальных выплат до 3 млн человек. В 2023 году количество получателей соцвыплат через ВТБ увеличилось в 1,5 раза до 800 тысяч человек. Об этом 16 января в рамках Дня финансов на площадке Международной выставки-форума "Россия" рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Сегодня ВТБ обслуживает более 19 млн активных клиентов, а аудитория банка по итогам прошлого года выросла на 2,3 млн человек. В рамках новой стратегии мы будем усиливать эти показатели и уделять особое внимание комплексному обслуживанию российских семей, предоставлению им необходимых финансовых сервисов, созданию максимально простой и удобной цифровой среды, в том числе по взаимодействию с госорганами для упрощения доступа к программам соцподдержки. ВТБ постоянно совершенствует пул продуктов и услуг, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Сегодня в онлайн-банке ВТБ можно узнать о доступных социальных пособиях, подать заявление на получение имущественного налогового вычета, а также оформить ипотеку с использованием материнского капитала. Рассчитываем, что на горизонте 2026 года мы увеличим число получателей социальных выплат практически в 4 раза, до 3 млн человек", — отметил Георгий Горшков.

В рамках поддержки российских семей ВТБ реализует ряд специальных сервисов. "Социальный калькулятор" позволяет за 2 минуты через раздел "Госуслуги" в ВТБ Онлайн узнать о всех положенных клиенту мерах соцподдержки и получить пособия от государства. Для снижения ошибок и отказа при онлайн-оформлении пособий пользователям доступно автоматическое заполнение реквизитов счета. "Социальный калькулятор" позволяет клиентам через ВТБ Онлайн сделать расчет положенных детских выплат.

Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут в несколько кликов распорядиться материнским капиталом. В 80% семьи используют материнский капитал на улучшение жилищных условий — 2023 год стал рекордным для ипотечного рынка как по объему, так и по количеству выданных ипотек. С 2021 года клиенты ВТБ в 88% случаях оформляют погашение действующей ипотеки через ВТБ Онлайн. 15,2% ипотек с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса клиенты ВТБ оформили дистанционно.

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