Глава Минфина Антон Силуанов стал участником программы долгосрочных сбережений

Договор заключен с первым оператором программы ПДС — Сбер НПФ.

Министр финансов Антон Силуанов стал участником программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая стартовала в России с 1 января этого года. Во вторник в рамках Дня финансов состоялся символический запуск проекта.

"Финансы — это не только заработная плата, не только проценты с депозитов в коммерческих банках, но и система долгосрочных сбережений. Можно уже начинать осуществлять инвестиции в новые инструменты — надежные, поддержанные государством. И эти инструменты позволят создать себе и подушку безопасности, и резервы на решение важных жизненных проблем людей", — заявил во вторник Антон Силуанов на Дне финансов, который проходит на выставке-форуме "Россия".

Напомним, запущенная властями программа долгосрочных сбережений граждан позволяет безопасно копить деньги на любые цели и создать так называемую "подушку безопасности" на случай особых жизненных ситуаций. Программа работает так: граждане платят добровольные взносы в негосударственный пенсионный фонд, а тот инвестирует их, обеспечивая доходность вложений. При этом государство предлагает гражданам стимулирующие льготы в виде налоговых вычетов и софинансирования.

Как отметил Силуанов, вопросы устойчивости финансовой сферы, доверия к ней — это общая задача Минфина и Центрального банка. Вместе с первым заместителем председателя Банка России Владимиром Чистюхиным Антон Силуанов изучил калькулятор программы долгосрочных сбережений. Затем министр захотел сам заключить договор ПДС на своем смартфоне. На это потребовалось всего несколько минут. Силуанов сообщил, что с помощью договора будет формировать подушку финансовой безопасности. Как оказалось, договор заключен с первым оператором программы ПДС — Сбер НПФ. Правила этого фонда по формированию долгосрочных сбережений Банк России зарегистрировал 9 января.

Силуанов также пообщался с айтишником Павлом, который заключил договор об участии в программе за несколько минут до министра.

"На что будете копить?" — поинтересовался у Павла глава Минфина.

"На собственное дело", — признался он.

"Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет этот денежный актив сформировать. Программа поможет гражданам обеспечить свою жизнь на старости, позволит им иметь необходимый финансовый запас прочности", — объяснил Владимир Чистюхин.

По расчетам ЦБ, к 2030 году участниками программы долгосрочных сбережений станет не менее 9 миллионов россиян.

"Мы хотели бы верить, что в ПДС будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн рублей", — сказал Владимир Чистюхин.

Всего же, по оценкам Минфина, на руках у россиян находится 40 трлн рублей сбережений, которые могут быть использованы для инвестиций в экономику.

Как и на каких условиях можно стать участником программы долгосрочных сбережений граждан?

— Для участия в программе нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и начать в удобном для себя режиме пополнять счет. НПФ инвестирует эти средства в финансовые инструменты, обеспечивая доходность.

— Помимо собственных взносов человек может перевести в новую программу свои пенсионные накопления, сформированные в пенсионном фонде по договору обязательного пенсионного страхования (ОПС).

— ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу.

— Забрать все сбережения полностью можно через 15 лет действия программы.

— Женщины в 55 лет, а мужчины в 60 лет смогут назначить себе пенсию по программе на выбранный срок или пожизненно. Если понадобится оплатить дорогостоящее лечение или семья потеряет кормильца, человек получит право забрать со счета необходимые сбережения, в том числе деньги от государства и пенсионные накопления, если их перевели в программу.

— Средства, вложенные в программу долгосрочных сбережений граждан, застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере до 2,8 млн рублей.