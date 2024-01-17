ВТБ в Самарской области выдал рекордный объем автокредитов

В 2023 году 4,5 тысячи жителей региона получили в ВТБ средства на покупку автомобиля в кредит, общая сумма сделок превысила 5,1 млрд рублей, что в шесть раз выше результата 2022 года и почти в 3 раза — 2021 года.

Только за декабрь продажи автокредитов в губернии составили 760 млн рублей, что стало историческим рекордом для регионального подразделения за отдельно взятый месяц. Основным спросом клиентов в последний месяц года пользовались автомобили марки Lada: на них ВТБ выдал каждый третий кредит. В топ-3 марок также вошли китайские Changan (17%) и Omoda (8%).

В разрезе Приволжского федерального округа наибольший объем выдач в декабре традиционно приходится на Республики Татарстан, Башкортостан, Нижегородскую и Самарскую области, Пермский край. Средний размер одного автокредита в декабре составил 1,14 млн рублей, что сопоставимо с последним месяцем 2022 года.

"Наиболее активным периодом в автокредитовании в прошедшем году стали август, октябрь и декабрь — за этот период ВТБ выдал жителям Самарской области 2,14 млрд рублей. При этом более половины заемщиков приобретали новые автомобили. Этому способствовали отложенный спрос, восстановление отечественного автопрома и появление новых азиатских брендов. С начала года спрос на машины производства КНР вырос почти в четыре раза. По итогам 2023 года уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины в выдачах банка приходились на китайские бренды", — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

По его словам, в 2023 году интерес заемщиков поддерживали программы, позволяющие купить машину быстро и с небольшой переплатой, прежде всего — автокредиты наличными. Сегодня на автокредиты наличными в банке приходится более трети от общего количества кредитных сделок для покупки транспортных средств. "Фокус на этой программе в 2023 году и расширение партнерской сети позволили нам нарастить долю на рынке в сегменте автокредитования более чем в два раза, в результате сегодня каждый четвертый кредит заемщики Самарской области оформляют в ВТБ. В планах на 2024 год — дальнейшее усиление позиций группы ВТБ в регионе", — отметил Максим Папков.