Ограничения на трассах в Самарской области продлены

Продлить с 14:00 17 января временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей:



— км 470+000 — км 1193+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;

— км 296+000 — км 328+400 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск,

подъезд к г. Ульяновск;

— км 29+115 — км 93+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск,

подъезд к г. Оренбург, в том числе старое направление с км 93+000 по км 129;

— км 0+000 — км 12+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск,

подъезд к г. Самара;

— км 17+900 — км 47+000 Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград;

— км 0+000 — км 160+000 Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград;

— км 330+000 — км 400+031 Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара;

— км 23+800 — км 195+045 А-300 "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан" в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость), необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения и исключения заторовых ситуаций.

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 20:00 17 января (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия

неблагоприятных погодных условий и обеспечения безопасности дорожного движения).