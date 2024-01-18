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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл нефтекамский "Торос" на домашнем льду

18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне, 17 января, в 19:00 состоялся хоккейный матч между ХК ЦСК ВВС и ХК "Торос" из Нефтекамска. Игра прошла на домашнем льду, во Дворце спорта им. Высоцкого.

По итогам матча "летчики" одержали победу со счетом 4:2.

"Сегодня играли против более чем достойного соперника. Тем приятнее победа. Ребята сегодня выложились на все 100 процентов, может быть даже больше. Отдельно огромное спасибо нашим болельщикам", - поблагодарил главный тренер самарской команды Юрий Мордвинцев.

 

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