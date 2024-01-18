ЦСК ВВС обыграл нефтекамский "Торос" на домашнем льду

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Накануне, 17 января, в 19:00 состоялся хоккейный матч между ХК ЦСК ВВС и ХК "Торос" из Нефтекамска. Игра прошла на домашнем льду, во Дворце спорта им. Высоцкого.