ЦСК ВВС обыграл нефтекамский "Торос" на домашнем льду

Накануне, 17 января, в 19:00 состоялся хоккейный матч между ХК ЦСК ВВС и ХК "Торос" из Нефтекамска. Игра прошла на домашнем льду, во Дворце спорта им. Высоцкого.
По итогам матча "летчики" одержали победу со счетом 4:2.
"Сегодня играли против более чем достойного соперника. Тем приятнее победа. Ребята сегодня выложились на все 100 процентов, может быть даже больше. Отдельно огромное спасибо нашим болельщикам", - поблагодарил главный тренер самарской команды Юрий Мордвинцев.
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