В Самарской области остаются закрытыми несколько дорог

В четверг, 18 января, в связи с ликвидацией последствий из-за неблагоприятных погодных условий (сильный боковой ветер, низменная метель, уплотненный снежный покров) в целях обеспечения безопасности дорожного движения продлено ограничение маршрутных транспортных средств и автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по автомобильным дорогам Самарской области в период до 13:00.

Также продлено ограничение движения всех транспортных средств на автодороге М-5 Урал подъезд к г. Оренбург с км 93 по км 132.

Продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

1. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 865 км по 1193 км (г.о. Сызрань, г. о. Жигулевск, г. о. Тольятти, г. о. Самара, м. р. Сызранский, м. р. Ставропольский, м. р. Волжский, м. р. Красноярский, м. р. Сергиевский, м. р. Исаклинский, м. р. Камышлинский);

2. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 296 по 328 км (м.р. Сызранский);

3. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м. р. Волжский, м. р. Красноярский);

4. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 93 км (м.р. Волжский, м. р. Кинельский);

5. Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский);

6. Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 0 по 160 км (г.о. Новокуйбышевск, г. о. Чапаевск, м. р. Красноярский, м. р. Кинельский, м. р. Волжский, м. р. Безенчукский, м. р. Красноармейский, м. р. Пестравский);

7. Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км (м.р. Елховский, м. р. Красноярский);

8. А-300 Самара–Большая Черниговка–граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (м.р. Волжский, м. р. Большеглушицкий, м. р. Большечерниговский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 13:00 18 января.