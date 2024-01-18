В Самарской области остаются закрытыми несколько дорог

В четверг, 18 января, в связи с ликвидацией последствий из-за неблагоприятных погодных условий (сильный боковой ветер, низменная метель, уплотненный снежный покров) в целях обеспечения безопасности дорожного движения продлено ограничение маршрутных транспортных средств и автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по автомобильным дорогам Самарской области в период до 13:00.
Также продлено ограничение движения всех транспортных средств на автодороге М-5 Урал подъезд к г. Оренбург с км 93 по км 132.
Продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:
1. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 865 км по 1193 км (г.о. Сызрань, г. о. Жигулевск, г. о. Тольятти, г. о. Самара, м. р. Сызранский, м. р. Ставропольский, м. р. Волжский, м. р. Красноярский, м. р. Сергиевский, м. р. Исаклинский, м. р. Камышлинский);
2. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 296 по 328 км (м.р. Сызранский);
3. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м. р. Волжский, м. р. Красноярский);
4. М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 93 км (м.р. Волжский, м. р. Кинельский);
5. Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский);
6. Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 0 по 160 км (г.о. Новокуйбышевск, г. о. Чапаевск, м. р. Красноярский, м. р. Кинельский, м. р. Волжский, м. р. Безенчукский, м. р. Красноармейский, м. р. Пестравский);
7. Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км (м.р. Елховский, м. р. Красноярский);
8. А-300 Самара–Большая Черниговка–граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (м.р. Волжский, м. р. Большеглушицкий, м. р. Большечерниговский).
Ориентировочное время окончания ограничения движения 13:00 18 января.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.