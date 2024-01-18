В Роспотребнадзоре рассказали, кому категорически нельзя купаться в проруби на Крещение

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали о правилах, которые должны соблюдать купающиеся в проруби.

"В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, часто не задумываясь о противопоказаниях и безопасности. Одним из определяющих факторов безопасности является состав и качество воды в купелях. Соответствующие лабораторные исследования проб, взятых в местах планируемых купаний, Роспотребнадзор ежегодно проводит по всей стране. На данный момент проверено более 80% водоемов, задействованных в проведении обряда", - сообщили в ведомстве.

Тем, кто планирует окунаться в прорубь, Роспотребнадзор напоминает о мерах предосторожности во время проведения обряда.

"Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности сотрудниками спасательных и медицинских служб", - предупредили в Роспотребнадзоре.

Также специалисты управления напомнили: купаться можно не всем. Противопоказано купание в ледяной воде: людям с рядом заболеваний: болезнями сердечно-сосудистой системы; заболеваниями центральной и периферической нервной системы; с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы; с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями.

Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Роспотребнадзор составил перечень рекомендаций для самарцев, которые планируют окунуться в прорубь:

1. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.

2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.

3. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.

4. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.

5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.

6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.

7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить безалкогольный согревающий напиток.

Напомним, ранее в Самаре определили места купелей для Крещенских купаний. Всего на территории области будут оборудованы 70 купелей (25 на водоемах, 45 при храмах) и 75 пунктов обогрева. В том числе в Самаре одна купель на Волге под Полевым спуском и четыре — при храмах.