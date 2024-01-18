В Роспотребнадзоре рассказали, кому категорически нельзя купаться в проруби на Крещение

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали о правилах, которые должны соблюдать купающиеся в проруби.
"В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, часто не задумываясь о противопоказаниях и безопасности. Одним из определяющих факторов безопасности является состав и качество воды в купелях. Соответствующие лабораторные исследования проб, взятых в местах планируемых купаний, Роспотребнадзор ежегодно проводит по всей стране. На данный момент проверено более 80% водоемов, задействованных в проведении обряда", - сообщили в ведомстве.
Тем, кто планирует окунаться в прорубь, Роспотребнадзор напоминает о мерах предосторожности во время проведения обряда.
"Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности сотрудниками спасательных и медицинских служб", - предупредили в Роспотребнадзоре.
Также специалисты управления напомнили: купаться можно не всем. Противопоказано купание в ледяной воде: людям с рядом заболеваний: болезнями сердечно-сосудистой системы; заболеваниями центральной и периферической нервной системы; с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы; с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями.
Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.
Роспотребнадзор составил перечень рекомендаций для самарцев, которые планируют окунуться в прорубь:
1. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.
2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.
3. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
4. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить безалкогольный согревающий напиток.
Напомним, ранее в Самаре определили места купелей для Крещенских купаний. Всего на территории области будут оборудованы 70 купелей (25 на водоемах, 45 при храмах) и 75 пунктов обогрева. В том числе в Самаре одна купель на Волге под Полевым спуском и четыре — при храмах.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.