В Волжском районе после прокурорской проверки расчистили дорогу к пос. Зелененькому

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Прокуратурой Волжского района организована проверка исполнения требований законодательства в сфере благоустройства в связи с размещением 17 января в сети Интернет публикации о ненадлежащей уборке снега на дороге к пос. Зелененькому и невозможности проезда к своим домам многодетными семьями, получившим земельные участки.