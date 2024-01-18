"Росгосстрах": в 2023 году средняя выплата клиентам за поврежденное жилье и имущество увеличилась на 7%

Общий объем выплат "Росгосстраха" в 2023 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,04 млрд рублей — эта сумма почти на 6,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, в каждый рабочий день старейшая страховая компания страны возмещала клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 8,26 млн рублей — или на 7% больше, чем этот показатель был в 2022 году.
Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, на увеличение страховых выплат по имущественным рискам граждан повлияло сразу несколько факторов. Это и пожары, охватившие отдельные регионы страны прошлой весной, и, следовательно, увеличившие общий объем страховых выплат. И увеличение страховой суммы самими собственниками жилья. Люди отдают себе отчет, что страховая сумма должна быть адекватной рыночным ценам. Ведь заниженная при заключении договора стоимость дома автоматически снижает и размер возмещения, которого может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье при наступлении страхового случая.
В общем количестве обращений в "Росгосстрах" доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир — по сравнению с 2022 годом это соотношение не изменилось. Изменилось соотношение суммы страховых выплат домовладельцам: если в 2022 году она была в 9 раз больше, чем владельцам жилья в многоквартирных домах, то в 2023 году — в 6,7 раза.
Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, на которые пришлось 22,5% заявлений клиентов о страховых событиях — это почти на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. И тенденция роста обращений из-за пожаров сохраняется.
Самую большую сумму — почти 34 млн рублей — получил владелец дома, расположенного в городском округе Черноголовка в Подмосковье: здание из бруса с мансардой и террасой, как и имущество внутри, сгорели полностью из-за аварийной работы электросети. А самую маленькую — владелец дома в Ульяновской области: злоумышленники незначительно повредили наличник окна, хозяину выплатили 190 рублей. В целом же средняя выплата по страховым случаям в частном домостроении в прошлом году превысила 106 тыс. рублей.
Как и годом ранее, кражи оказались на четвертом месте среди страховых случаев в частном секторе — на них пришлось порядка 7% заявлений. А самые распространенные случаи в этом сегменте — ущерб домам и строениям из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града. Как сообщила Юлия Серова, с природными катаклизмами связаны около 62% заявлений по ущербу домам и строениям (годом ранее на них прошлась половина всех заявлений по ущербу в частном секторе). Нередко разрушения получал не один дом, а сразу несколько. Всего в прошлом году сотрудники Блока урегулирования убытков "Росгосстраха" зафиксировали 26 масштабных страховых событий (в 2022 году — 14), из них 4 — это массовые пожары.
"В случае массовых убытков в "Росгосстрахе" действует особый режим урегулирования страховых случаев: компания берет на себя, в частности, сбор документов из компетентных органов для того, чтобы пострадавшие получили возмещение как можно быстрее", — говорит Юлия Серова.
Чаще всего о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе в 2023 году сообщали клиенты компании из Пензенской области и Башкортостана — на долю этих регионов пришлось по 9,8% заявлений; 9,15% заявлений подали клиенты из Татарстана; 7,7% — из Москвы и Подмосковья; 6,8% — собственники домов из Чувашии.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.