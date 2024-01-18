В "Доме масонов" в Сызрани следов масонов не нашли

Памятник архитектуры регионального значения Самарской области, известный как "Кирилловский особняк" или "Дом масонов", лишился своего прежнего наименования, так как никаких подтверждающих документов о связи скромной кирпичной двухэтажки в Сызрани с вольными каменщиками эксперты не обнаружили.

Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, на основании которых дом, расположенный в Сызрани на ул. Карла Маркса, 7, был включен в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, опубликован на сайте областного Управления государственной охраны объектов культурного наследия во вторник, 16 января.

Экспертиза проводилась в октябре-ноябре прошлого года по заказу московского ООО "Градинжиниринг", в качестве эксперта была приглашена инженер-реставратор Елена Ермохина, главный архитектор ООО "СОГИС". Ее задачей было уточнение сведений об объекте культурного наследия "Кирилловский особняк", "Дом масонов" (под таким названием здание было включено в государственный реестр 8 августа 2013 года).

В результате исследования было установлено, что в прежнем названии объекта культурного наследия, построенного в начале ХХ века, не были отражены сведения об основных владельцах - до революции 1917 года каменный дом и флигель принадлежали статскому советнику Петру Вагину, позже строение было муниципализировано.

Имеются сведения и о бывшем хозяине дома - Петр Петрович Вагин служил на должности инспектора училищ, преподавал в гимназии различные предметы, а также выступал с лекциями и заведовал астрономической вышкой.

В настоящее время по указанному адресу располагаются многоквартирный жилой дом, одноэтажный пристрой-гараж и небольшой автотехцентр, по периметру здание окружено современными гаражами из силикатного кирпича. При этом, несмотря на архитектурную, градостроительную и историческую ценность, состояние памятника оценивается экспертами как неудовлетворительное.

Согласно выводам эксперта, прежнее наименование памятника необходимо изменить на новое - "Дом П.П.Вагина" - как более соответствующее историческим реалиям. Уточненные данные будут внесены в государственный реестр.