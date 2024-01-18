Первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев вошел в состав коллегии ВПК

15 января 2024 года президент России Владимир Путин включил в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева.

Как отметил депутат, профильный Комитет ГД и СоюзМаш плотно взаимодействуют с коллегией ВПК. "Только по итогу форума "Армия" нашими экспертами направлено в коллегию 36 пунктов предложений", — сообщил парламентарий. В числе приоритетных направлений работы выступают обеспечение финансовой устойчивости предприятий ОПК, совершенствование нормативно-правовой базы для эффективного выполнения гособоронзаказа, а также для создания новой и модернизации имеющейся военной специальной техники и вооружения.

"Наряду с обозначенными задачами, считаю необходимым в работе на новой площадке также уделить внимание повышению маржинальности оборонных предприятий, развитию военно-технического сотрудничества и решению вопроса кадрового дефицита", — заявил Владимир Гутенев.

Глава Комитета добавил, что близкая к нулевой рентабельность в ОПК не позволяет максимально эффективно использовать оборонщикам имеющиеся заделы для технологического рывка. Поэтому необходима корректировка ценообразования по гособоронзаказу.

"Российское вооружение и техника демонстрируют высокую эффективность, в том числе и при выполнении задач СВО, что открывает для нас новые перспективы сотрудничества. Бесспорно, приоритетом в работе ОПК является обеспечение нужд Минобороны как в ходе спецоперации, так и при формировании запасов в условиях неустойчивой геополитической обстановки. При этом считаю необходимым экспортировать не менее 10-15% производимой продукции в рамках ВТС. Это касается как готовой техники, так и средств поражения", — считает депутат.

Кроме того, нехватка специалистов может выступить серьезным препятствием при наращивании производства и в первую очередь при увеличении выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Владимир Гутенев подчеркнул, что в своей работе Союз машиностроителей России уделяет особое внимание школьникам и молодежи — это всероссийская акция "Неделя без турникетов", многопрофильная школьная олимпиада "Звезда", молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", премии для молодых специалистов промышленных предприятий, которые со своей стороны также поддерживает Новикомбанк.

"Уверен, что успешный опыт реализации молодежных и профориентационных проектов СоюзМаш и наше тесное взаимодействие с Минобрнауки в части подготовки специалистов нового формата внесет весомый вклад в решение кадрового вопроса в сфере ОПК", — подытожил первый вице-президент Союза.