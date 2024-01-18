На благотворительной платформе СберВместе было собрано более 25 млн рублей для акции "Добрый новогодний подарок"

Рекордную за последние три года сумму — 25 миллионов рублей — удалось собрать на благотворительной платформе СберВместе в рамках акции "Добрый новогодний подарок", организованной благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". За месяц на платформе СберВместе неравнодушными людьми было совершено более 39 тысяч пожертвований. Сбер традиционно удвоит собранную сумму.

Также средства собирались и через другие источники, поэтому общая сумма будет значительно больше.

Все собранные средства фонд направит на поддержку проектов российских некоммерческих организаций (НКО), специалисты которых помогают детям с опытом сиротства и детям с особенностями ментального развития адаптироваться к жизни во взрослом мире: научиться общаться и найти друзей, освоить бытовые навыки, ремесло или профессию. В 2024 году на гранты до 1 млн рублей претендуют 328 некоммерческих организаций-участников.

Получателей поддержки "Вклад в будущее" объявит в марте 2024 года, список будет опубликован на сайте dngp.vbudushee.ru. Тогда же будет объявлена итоговая сумма, которую направят на поддержку проектов НКО.

"Добрый новогодний подарок — это наша возможность помочь исполнить мечты ребят с особыми потребностями. И это хорошая возможность сделать подарок самому себе: ведь добрые дела наполняют нашу жизнь новыми смыслами. Более 50 тысяч сотрудников Сбера регулярно участвуют в благотворительности. Хочу сказать спасибо всем за добрые сердца и искренне рада быть частью команды", — прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина.