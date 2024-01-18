В павильоне Сбера на международной выставке-форуме "Россия" с 16 по 23 января проходят семейные активности — мастер-классы, игры и лекции.

Сбер примет участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — любимые", который пройдёт с 19 по 23 января на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. По этому случаю в павильоне банка уже 16 января стартовала Семейная неделя с целым спектром активностей для детей и их родителей. К тому же сразу две профессиональные династии Сбера примут участие в конкурсе "Династии России".