В Самарской области в выходные ожидается метель

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 19 по 23 января. По данным синоптиков в выходные в Самарской области ожидается метель, на дорогах - снежные заносы.

В пятницу, 19 января, в Самаре облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…-5 °C.

В субботу, 20 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ожидается снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах местами снежные заносы. Температура воздуха в ночные часы -4…-9 °C, днем 0…-5 °C.

21 января в Самарской области по-прежнему будет облачно, по прогнозам сильный снег, метель. Ветер не изменит скорости и направления, местами ночью и утром возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…-7 °C. На дорогах местами снежные заносы.

Начало следующей рабочей недели ознаменуется для региона относительным затишьем в плане осадков. 22 и 23 января существенных осадков не прогнозируется, но температура воздуха начнет понижаться, также ожидается северный ветер 5…10 м/с. В ночные часы она составит -12…-17 °C, днем -9…-14 °С.