ХК "Лада" потерпел крупное поражение от "Ак-Барса"

Хоккеисты "Лады" потерпели крупное поражение от казанцев - 1:5.

Перед заключительным матчем в рамках выездной серии тренерский штаб "Лады" дал отдохнуть многим игрокам основы, поэтому Владислав Подъяпольский, Евгений Калабушкин, Михаил Фисенко, Иван Романов, Дмитрий Кугрышев, Трой Джозефс и Скотт Космачук во встрече с "Ак Барсом" не участвовали. Вместо них в заявку на поединок вошли аж семеро хоккеистов, не выходивших на лед в Астане, а защита последнего рубежа на этот раз была доверена Александру Трушкову.

Практически сразу "Ак Барс" взял шайбу под свой контроль, что быстро отразилось в соотношении бросков по воротам — работы у оборонительной линии тольяттинцев было предостаточно и хозяева никак не могли пробить Александра Трушкова, державшегося в своих владениях молодцом. "Автозаводцы" же время от времени отвечали казанцам резкими контрвыпадами, но в завершении у них дела не ладились. Незадолго до перерыва на площадке произошел, наверное, самый яркий эпизод всего игрового отрезка — на тольяттинском пятаке случилась небольшая стычка между Егором Бабенко и Райли Барбером, которая завершилась удалением обоих хоккеистов.

В следующей трети "барсы" продолжили активничать в нападении и ровно в середине матча они наконец-то добились желаемого — партнеры вывели Никиту Дыняка на рандеву с Александром Трушковым и 86-й номер хладнокровно поразил ворота. 1:0. Форвард казанцев настолько эмоционально решил отпраздновать гол, что сломал одно из защитных стекол, на замену которого потребовалось несколько минут. Эта внезапная пауза сыграла на руку тольяттинцам, ведь спустя всего 25 секунд после возобновления поединка "Лада" сравняла счет благодаря Алексею Волгину — защитник хорошо бросил с кистей от синей линии и снаряд, попав в одного из защитников "Ак Барса", отскочил в сетку. 1:1. Вскоре "автозаводцы" и вовсе были крайне близки к тому, чтобы повести, но Андрей Алтыбармакян с убойной позиции зарядил в перекладину. А вот казанская команда в плане реализации оказалась чуть более удачливой — на 33-й минуте Артем Лукоянов с добивания огорчил голкипера "Лады", а под самый конец периода Дмитрий Кагарлицкий отличился при игре в большинство, затолкав шайбу за ленточку с пятака. 3:1.

Начинать третью двадцатиминутку тольяттинцы были вынуждены вчетвером, чем "Ак Барс" тут же воспользовался. Митчелл Миллер буквально в одиночку проскочил всю площадку, объехал на скорости несколько хоккеистов "Лады" и переиграл Трушкова. 4:1. Далее "автозаводцы" еще раз остались в меньшинстве, и история, к сожалению, повторились — на острие атаки у "барсов" вновь очутился Дмитрий Кагарлицкий, оформивший в итоге дубль выстрелом под перекладину с близкого расстояния. 5:1. После этого в матче удалялись только хозяева, однако "автозаводцы" ни одну из четырех появившихся попыток не реализовали. Заметное событие произошло за две с половиной минуты до финальной сирены — Александра Трушкова в воротах заменил 19-летний Данила Овчарик и для тольяттинского воспитанника этот выход на лед стал дебютным в КХЛ. Правда, на результат это уже никак не повлияло — 1:5 и "Лада" терпит поражение в Казани.

Послезавтра, 20 января, "автозаводцы" в родных стенах встретятся с подмосковным "Витязем".