Крещенские купания прошли в Самарской области без происшествий. В обряде омовения приняли участие более 5,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Безопасность граждан обеспечивали инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области, спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники.

На месте проведения мероприятия были установлены палатки, надувные модули для переодевания, а также полевая кухня с горячим чаем и бутербродами.

Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний в Самарской области было задействовано 852 человека и 278 единиц техники, в том числе от МЧС России — 290 человек и 35 единиц техники.