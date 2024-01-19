Вновь метель: синоптики прогнозируют в Самарской области снег и штормовой ветер

В Самарской области в субботу, 20 января, ожидается сильный снег, метель при видимости 500 м и менее и усиление юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы.

В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".