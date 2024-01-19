Сбер за 2023 год предотвратил хищение кибермошенниками у клиентов почти 300 млрд рублей

Зампред правления банка Станислав Кузнецов в рамках рабочего визита в Крым отметил, что доля телефонного мошенничества составляет 85%.

Сбербанк за прошедший год предотвратил хищение кибермошенниками почти 300 млрд рублей средств клиентов. Об этом журналистам рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым.

"За 2023 год Сбер предотвратил хищение кибермошенниками почти 300 млрд руб. средств клиентов. Кроме того, в 2023 году эффективность нашего антифрода достигла 99,6% — это лучший показатель среди такого рода систем в мире, но при этом мы поставили себе еще более амбициозную цель — достичь уровня 99,9%", — рассказал Кузнецов в рамках рабочего визита в Крым.

Согласно данным Сбербанка, доля телефонного мошенничества составляет 85%. В сутки происходит 8 млн мошеннических звонков, более 1 тыс. колл-центров обзванивает граждан РФ.

По прогнозу Сбера, который был представлен в ноябре, объем хищений кибермошенниками у граждан России по итогам 2023 года составит 19 млрд рублей. По данным Банка России, за девять месяцев злоумышленникам удалось похитить почти 11,8 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее.