Прокуратура нашла нарушения ГОСТа расчистки снега в Куйбышевском районе

Прокуратурой Куйбышевского района Самары внесла представление директору МП "Благоустройство" из-за нареканий к расчистке снега.

Ранее надзорное ведомство провело проверку и обнаружило многочисленные нарушения содержания автомобильных дорог в районе. Так, на остановках и проезжей были снежные валы, затрудняющие движение транспорта и мешающие безопасному передвижению пешеходов.