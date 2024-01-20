В Самарской области из-за погоды ограничили движение по нескольким трассам

В Самарской области в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты 32 дороги в 13 районах: Пестравском, Елховском, Кинельском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Челновершинском районе, Шенталинском, Борском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском и Шигонском, сообщает региональный минтранс.
По данным ведомства, на 08:00 20 января снег, метель, общая метель, изморось, поземка и порывистый ветер наблюдаются в большинстве районов Самарской области.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах Обход города Сызрань, Самара-Бугуруслан и Тольятти-Узюково-Димитровград, — уточняют в минтрансе. — Также закрыт для движения участок автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа –Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 93+000 — км 132+000, а для движения большегрузных транспортных средств все автомобильные дороги федерального значения в Самарской области".
По рекомендации ГИБДД до 13:00 21 января прекращено движение автобусов и маршрутных транспортных средств, работающих на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах на территории региона.
На региональных автомобильных дорогах работает более 300 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — более 90 единиц.
Жителей региона убедительно просят без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.