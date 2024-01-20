В Самарской области из-за погоды ограничили движение по нескольким трассам

В Самарской области в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты 32 дороги в 13 районах: Пестравском, Елховском, Кинельском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Челновершинском районе, Шенталинском, Борском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском и Шигонском, сообщает региональный минтранс.

По данным ведомства, на 08:00 20 января снег, метель, общая метель, изморось, поземка и порывистый ветер наблюдаются в большинстве районов Самарской области.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах Обход города Сызрань, Самара-Бугуруслан и Тольятти-Узюково-Димитровград, — уточняют в минтрансе. — Также закрыт для движения участок автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа –Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 93+000 — км 132+000, а для движения большегрузных транспортных средств все автомобильные дороги федерального значения в Самарской области".

По рекомендации ГИБДД до 13:00 21 января прекращено движение автобусов и маршрутных транспортных средств, работающих на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах на территории региона.

На региональных автомобильных дорогах работает более 300 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — более 90 единиц.

Жителей региона убедительно просят без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды.