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Хоккей Спорт

"Ладья" потерпела поражение от "Кузнецких Медведей"

НОВОКУЗНЕЦК. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 января, ХК "Ладья" потерпел поражение от "Кузнецких Медведей", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Новокузнецке.

В стартовой трети хозяева площадки чуть более эффективно сработали в плане реализации и на 11-й минуте открыли счет. Егор Иванов поймал волжан на ошибке при выводе шайбы из зоны, совершил перехват и со средней дистанции прошил Семена Фролова. 1:0. Тольяттинский коллектив на это постарался ответить своим голом, но оборона "медведей" была крепка и действовала без сбоев.

В начале второй двадцатиминутки "Ладья" завладела инициативой и гораздо чаще соперника стала атаковать. Новокузнечане долгое время сдерживали натиск подопечных Сергея Лопушанского, однако в середине встречи Константин Двуреченский поразил ворота "медведей", добив шайбу в цель после броска Владислава Рвачева от дальнего борта. 1:1. Далее у тольяттинцев последовало удаление за нарушение численного состава и "Кузнецкие Медведи" забили в большинстве — Иван Ковязин оказался расторопнее всех под чужими воротами и вогнал снаряд под перекладину. 2:1.

В третьем периоде на 50-й минуте "Кузнецкие Медведи" во второй раз воспользовались численным преимуществом. Партнеры вывели Германа Беспрозванных на ударную позицию, и защитник хозяев щелчком с дальней границы круга вбрасывания вколотил шайбу в сетку — 3:1. За 5 секунд до финальной сирены, когда Семен Фролов уже уступил свое место на льду шестому полевому, волжане сумели отличиться благодаря Александру Бажухину, который до конца отборолся на пятаке. 3:2. На еще одну голевую атаку волжанам попросту не хватило времени.

В субботу, 20 января, между "Ладьей" и "Кузнецкими Медведями" пройдет вторая очная дуэль на новокузнецкой площадке.

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