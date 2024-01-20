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Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов провели рабочую встречу в Тольятти на территории крупнейшего автопроизводителя страны. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере цифровизации производства, внедрение передовых разработок Сбера на основе искусственного интеллекта в автомобильную продукцию предприятия, участие Сбера в инвестиционном проекте по разработке и выпуску новой модели легкового автомобиля.

Фото: предоставлено ПАО "Сбербанк России"

Сбер и АвтоВАЗ объединяет многолетнее сотрудничество в сфере кредитования, факторинга, расчетно-кассового обслуживания, предприятие является участником зарплатного проекта банка. Сбер способствует развитию производства, внедрению инноваций на предприятии, успешной реализации его социальной функции. 

"Цель нашей сегодняшней встречи заключалась в том, чтобы, используя опыт и наработки Сбера в сферах цифровизации бизнес-процессов, машинного обучения и AI-технологий, сформировать предложение продуктов и сервисов, необходимых именно АвтоВАЗу для продолжения эффективной работы и развития. В частности, Сбер готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации технологических процессов, мониторинга оборудования. Lada является самым популярным автомобилем у нас в стране, и мы рады, что в том числе благодаря сотрудничеству со Сбером удается удовлетворять спрос и стимулировать его", — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"АвтоВАЗ и Сбер связывают давние партнерские отношения, и мы благодарны банку за долгосрочную поддержку и финансирование наших новых проектов. Являясь одним из лидеров IT-отрасли, банк вышел к нам с предложением использовать свои наработки в области автомобильной телематики и сервисов. Это современные и интересные решения, которые мы детально проанализируем в ближайшее время", - добавил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Соглашение, направленное на расширение взаимодействия между Сбером и АвтоВАЗом, было заключено летом 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме.

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