В регионе из-за погоды закрыли 47 дорог в 14 районах

В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в Самарской области закрыты 47 дорог в 14 районах: Пестравском, Елховском, Кинельском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Челновершинском районе, Шенталинском, Борском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Большечерниговском и Клявлинском, сообщает региональный минтранс.

На 08:00 21 января снег, дождь, снег с дождем, местами метель, порывистый ветер наблюдаются в большинстве районов губернии.

Также закрыт для движения большегрузного транспорта участок автомобильной дороги федерального значения Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград км 95+000 — км 150+000.

По рекомендации ГИБДД до 13:00 21 января прекращено движение автобусов и маршрутных транспортных средств, работающих на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах на территории региона.

На региональных автомобильных дорогах работает более 300 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — более 110 единиц.