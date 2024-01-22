В ближайшие дни столбик термометра в Самарской области опустится до -28 °C

В Приволжском УГМС сообщили, что в начале рабочей недели, с 22 по 24 января, в Самарской области ожидаются крепкие морозы.

В понедельник, 22 января, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха -13…-15 °C.

Но уже в ночь на вторник, 23 число, в регионе ударят морозы: температура воздуха составит -23…-28 °C. Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 4…9 м/с. Днем по-прежнему будет облачно, осадков не ожидается. Ветер не изменит скорости и направления, а столбик термометра поднимется до -12…-17 °C.

24 числа облачность сохранится. Ветер южный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -18…-23 °C, днем -10…-15 °C.