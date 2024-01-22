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Мэрии Чапаевска не удалось опровергнуть наличие на территории муниципалитета 407 га леса

ЧАПАЕВСК. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Администрация Чапаевска провалила попытку удалить из Государственного лесного реестра данные о существовании на территории муниципалитета 407 га городских лесов, пишет "Самарское обозрение".

Против ее инициативы выступил региональный минлесхоз, который с 2019 г. требует от городских властей поставить данные земли на учет в ЕГРН. Мэрия Чапаевска попыталась решить вопрос через суд, но доказать, что эти зеленые массивы нигде, кроме как на бумаге, не существуют, подопечным главы города Александра Кузнецова не удалось.

Обеспечить установление границ лесов на землях населенных пунктов и внести их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) властям российских регионов поручили в декабре 2016 года. В Самарской области за это отвечало министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, которое и приступило к исполнению указаний свыше. Среди прочего областные власти в июне 2019 г. направили письмо в администрацию Чапаевска, потребовав от городских властей внести в ЕГРН сведения о 407 га лесов, находящихся на землях данного населенного пункта. По сути — создать из них новое лесничество за счет муниципального бюджета. В администрации самого Чапаевска решили, что никаких незарегистрированных лесов на его территории нет — все имеющиеся массивы уже давно учтены. "В соответствии с материалами лесоустройства 2014 г. на территории городского округа находятся лесные участки в составе земель лесного фонда общей площадью 464 га, расположенные в кварталах 55-58, 61-63, 92 Чапаевского участка Волжского лесничества, категория защитных лесов — лесопарковые зоны. В Чапаевске отсутствуют городские леса, расположенные на землях населенных пунктов", — поясняет и. о. главы городского округа Чапаевск Александр Краснов.

Если следовать логике чапаевских чиновников, зеленые массивы записаны на баланс Чапаевска на базе сведений почти тридцатилетней давности. "Информация о наличии лесов в границах города содержится в ранее действующих материалах учета лесов по состоянию на 1 января 1998 года. Вместе с тем картографические материалы местоположения городских лесов на территории Чапаевска отсутствуют", — сообщил в ответ на запрос "СО" врио заместителя министра, руководитель департамента лесного хозяйства Павел Мельников.

Власти Чапаевска обращались в министерство с просьбой исключить из государственного лесного реестра сведения о лесах, в связи с тем, что, как они считают, на территории города расположены только земли лесного фонда. Как отметил Александр Краснов, "министерство, не имея формальных полномочий на прямое внесение изменений в ГЛР, располагает достаточным объемом прав, которые позволяют ему принять меры реагирования на исправление недостоверных сведений". Областные чиновники подобных действий предпринимать не стали.

В апреле 2023 г. администрация города вышла в арбитраж с иском к минлесхозу, в котором потребовала исключить из Государственного лесного реестра сведения о записанных на город 407 га лесов. Разбирательства по нему подошли к концу 12 декабря 2023 г., и процесс команда Кузнецова проиграла.

Сейчас, по информации "СО", администрация города пытается обжаловать решение первой инстанции в апелляционном суде. Жалоба подана 12 января 2024 года. Эксперты пока считают шансы города переиграть ситуацию минимальными.

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