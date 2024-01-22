16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском метро появился вагон финансовой грамотности Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada Работы конкурса журналистов Совета Федерации оценил GigaChat Сбера АСВ не смогло оспорить решение о субсидиарной ответственности топ-менеджеров Газбанка на 11,7 млрд Экс-председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" признали банкротом

Банки Финансы

В самарском метро появился вагон финансовой грамотности

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вагон финансовой грамотности начал курсировать в самарском метро с 2024 года. Из размещенных в нем плакатов пассажиры могут узнать, как не попасть на уловки мошенников, кто такие черные кредиторы и чем они опасны, как определить платежеспособность банкнот и куда жаловаться, если были нарушены права потребителя финансовых услуг.

Проект "Вагон финансовой грамотности" инициировало Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России при содействии главы города Самары Елены Лапушкиной.

Информация по финансовой грамотности поможет жителям и гостям города провести поездку в метро с пользой, освоить азы финансово грамотного поведения. Времени в пути от станции до станции хватит, чтобы погрузиться в интересующую тему. Информация сопровождается QR-кодами, которые ведут на просветительский портал Банка России fincult.info, где можно продолжить изучать финансовые вопросы. Тематический вагон будет курсировать на линии в течение всего года.

"Запуск проекта "Вагон финансовой грамотности" поможет донести важную информацию до жителей региона, которые пользуются метро. Особое внимание мы уделили теме телефонного и кибермошенничества — проблемам, которые остаются актуальными по всей стране. Пассажиры смогут еще раз повторить основные правила финансовой безопасности, чтобы уметь распознать злоумышленников", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4