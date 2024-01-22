В самарском метро появился вагон финансовой грамотности

Вагон финансовой грамотности начал курсировать в самарском метро с 2024 года. Из размещенных в нем плакатов пассажиры могут узнать, как не попасть на уловки мошенников, кто такие черные кредиторы и чем они опасны, как определить платежеспособность банкнот и куда жаловаться, если были нарушены права потребителя финансовых услуг.

Проект "Вагон финансовой грамотности" инициировало Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России при содействии главы города Самары Елены Лапушкиной.

Информация по финансовой грамотности поможет жителям и гостям города провести поездку в метро с пользой, освоить азы финансово грамотного поведения. Времени в пути от станции до станции хватит, чтобы погрузиться в интересующую тему. Информация сопровождается QR-кодами, которые ведут на просветительский портал Банка России fincult.info, где можно продолжить изучать финансовые вопросы. Тематический вагон будет курсировать на линии в течение всего года.

"Запуск проекта "Вагон финансовой грамотности" поможет донести важную информацию до жителей региона, которые пользуются метро. Особое внимание мы уделили теме телефонного и кибермошенничества — проблемам, которые остаются актуальными по всей стране. Пассажиры смогут еще раз повторить основные правила финансовой безопасности, чтобы уметь распознать злоумышленников", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.