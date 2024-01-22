В 2023 году аграрии Самарской области получили от Россельхозбанка 17 млрд рублей

За 2023 году аграрии Самарской области получили от Россельхозбанка 17 млрд рублей. Важное место в структуре финансовой поддержки традиционно заняли сезонные работы, на которые было направлено 15,1 млрд рублей, в том числе 76% выданы на льготных условиях.
По направлению кредитования предприятий, относящихся к малому бизнесу, показатели выдачи кредитов составили 2,43 млрд рублей, что на 80 млн рублей больше, чем в прошлом году.
Выдачи ипотеки составили 1, 76 млрд рублей, из которых 1,72 млрд рублей составили выдачи по программе "Сельская ипотека".
"Россельхозбанк внес большой вклад в развитие агропромышленного комплекса в этом году. Банк принимал активное участие в программах и проектах развития российского агробизнеса.
Мы планируем не останавливаться на достигнутых результатах и продолжим подтверждать статус одного из самых надежных банков страны", — отметил директор Самарского филиала Раиль Багдалов.
В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период.
Реклама. rshb.ru
2SDnjc7dd5i
АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends