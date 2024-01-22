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В 2023 году аграрии Самарской области получили от Россельхозбанка 17 млрд рублей

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2023 году аграрии Самарской области получили от Россельхозбанка 17 млрд рублей. Важное место в структуре финансовой поддержки традиционно заняли сезонные работы, на которые было направлено 15,1 млрд рублей, в том числе 76% выданы на льготных условиях.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

По направлению кредитования предприятий, относящихся к малому бизнесу, показатели выдачи кредитов составили 2,43 млрд рублей, что на 80 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Выдачи ипотеки составили 1, 76 млрд рублей, из которых 1,72 млрд рублей составили выдачи по программе "Сельская ипотека".

"Россельхозбанк внес большой вклад в развитие агропромышленного комплекса в этом году. Банк принимал активное участие в программах и проектах развития российского агробизнеса.

Мы планируем не останавливаться на достигнутых результатах и продолжим подтверждать статус одного из самых надежных банков страны", — отметил директор Самарского филиала Раиль Багдалов.

В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период.

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