Министр Финансов РФ посетил стенд ВСК на выставке Россия

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, в рамках "Дня финансов" на площадке Международной выставки-форума "Россия" представил Министру финансов РФ Антону Силуанову и первому заместителю Председателя Банка России Владимиру Чистюхину передовые технологии, применяемые компанией в автостраховании. Ольга Сорокина, член Совета директоров ВСК, продемонстрировала гостям уникальные сервисы, доступные в рамках страхования ипотеки, жилья и ДМС.
Одним из важнейших нововведений 2023 года для автолюбителей стало внедрение дистанционного урегулирования по ОСАГО. И ВСК стала первой компанией на рынке, реализовавшей данный сервис на базе портала Госуслуги. Теперь клиенты ВСК могут в режиме онлайн уведомить страховщика о наступлении страхового случая, причем при заполнении заявления большая часть данных автоматически поступает из электронного профиля гражданина. Подписывается документ также дистанционно — при помощи сервиса Госключ.
Также сервис онлайн-урегулирования доступен в мобильном приложении ВСК. Для оценки степени повреждения достаточно сфотографировать авто, далее полученные данные обрабатываются искусственным интеллектом, рассчитывается сумма выплаты. Страхователь может получить денежные средства в один клик при помощи системы быстрых платежей (СБП) — весь процесс получения компенсации займет не более 1 минуты.
Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, также рассказала гостям стенда о преимуществах экосистемы сервисно-страховых решений компании. Так, каждый ипотечный заемщик, застрахованный ВСК, получает в качестве бонуса возможность бесплатно пройти комплексную диагностику состояния здоровья (check-up). Причем весь клиентский путь — запись к врачу или в лабораторию для сдачи анализов — интегрирован в мобильное приложение ВСК страхование.
Медицинское страхование в целом является одним из ключевых приоритетов компании. С 2022 года ВСК запустила уникальный сервис — Цифровую клинику. В рамках программы у пациентов есть возможность записаться на очный или дистанционный врачебный прием, подобрать и заказать выписанные специалистом лекарства, проконсультироваться с медицинским советником, в режиме онлайн отслеживать процесс лечения в цифровой медицинской карте.
Также ВСК масштабирует удобные дистанционные сервисы и на другие продукты. Например, защитить свое жилье теперь можно при помощи умной колонки Яндекс.Алиса. В ВСК разработали навык для покупки полиса по страхованию квартиры при помощи виртуального ассистента, который поможет в считанные минуты застраховать квартиру, расскажет о нюансах страхования ипотеки и т. д.
Страховой Дом ВСК — участник и партнер международной выставки-форума "Россия" — уникальной площадки главных достижений страны. В 71 павильоне ВДХН в рамках экспозиции "Умные финансы" компания демонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, делится практикой применения искусственного интеллекта и другими результатами цифровой трансформации бизнеса.
"Россия" — международная выставка-форум, где представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке ВДНХ. С 4 ноября по 12 апреля гости форума смогут посетить 131 экспозицию.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.