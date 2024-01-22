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Страхование Финансы

Министр Финансов РФ посетил стенд ВСК на выставке Россия

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, в рамках "Дня финансов" на площадке Международной выставки-форума "Россия" представил Министру финансов РФ Антону Силуанову и первому заместителю Председателя Банка России Владимиру Чистюхину передовые технологии, применяемые компанией в автостраховании. Ольга Сорокина, член Совета директоров ВСК, продемонстрировала гостям уникальные сервисы, доступные в рамках страхования ипотеки, жилья и ДМС.

Одним из важнейших нововведений 2023 года для автолюбителей стало внедрение дистанционного урегулирования по ОСАГО. И ВСК стала первой компанией на рынке, реализовавшей данный сервис на базе портала Госуслуги. Теперь клиенты ВСК могут в режиме онлайн уведомить страховщика о наступлении страхового случая, причем при заполнении заявления большая часть данных автоматически поступает из электронного профиля гражданина. Подписывается документ также дистанционно — при помощи сервиса Госключ.

Также сервис онлайн-урегулирования доступен в мобильном приложении ВСК. Для оценки степени повреждения достаточно сфотографировать авто, далее полученные данные обрабатываются искусственным интеллектом, рассчитывается сумма выплаты. Страхователь может получить денежные средства в один клик при помощи системы быстрых платежей (СБП) — весь процесс получения компенсации займет не более 1 минуты.

Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, также рассказала гостям стенда о преимуществах экосистемы сервисно-страховых решений компании. Так, каждый ипотечный заемщик, застрахованный ВСК, получает в качестве бонуса возможность бесплатно пройти комплексную диагностику состояния здоровья (check-up). Причем весь клиентский путь — запись к врачу или в лабораторию для сдачи анализов — интегрирован в мобильное приложение ВСК страхование.

Медицинское страхование в целом является одним из ключевых приоритетов компании. С 2022 года ВСК запустила уникальный сервис — Цифровую клинику. В рамках программы у пациентов есть возможность записаться на очный или дистанционный врачебный прием, подобрать и заказать выписанные специалистом лекарства, проконсультироваться с медицинским советником, в режиме онлайн отслеживать процесс лечения в цифровой медицинской карте.

Также ВСК масштабирует удобные дистанционные сервисы и на другие продукты. Например, защитить свое жилье теперь можно при помощи умной колонки Яндекс.Алиса. В ВСК разработали навык для покупки полиса по страхованию квартиры при помощи виртуального ассистента, который поможет в считанные минуты застраховать квартиру, расскажет о нюансах страхования ипотеки и т. д.

Страховой Дом ВСК — участник и партнер международной выставки-форума "Россия" — уникальной площадки главных достижений страны. В 71 павильоне ВДХН в рамках экспозиции "Умные финансы" компания демонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, делится практикой применения искусственного интеллекта и другими результатами цифровой трансформации бизнеса.

"Россия" — международная выставка-форум, где представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке ВДНХ. С 4 ноября по 12 апреля гости форума смогут посетить 131 экспозицию.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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