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Общество

В Самарской области со дна Волги подняли затонувший дебаркадер

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Волжского района Самарской области обязали организацию освободить Волгу от затонувшего железобетонного дебаркадера. Оказавшееся под водой сооружение отрицательно сказалось на общем количестве водных ресурсов и в целом экологической обстановке. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

"Затонувший дебаркадер стал причиной загрязнения акватории реки, а также способствовал исчезновению таких водных ресурсов как щука, сазан, карась. Решением суда собственника
затонувшего объекта обязали освободить залив от сооружения", — отмечается в сообщении.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов
Волжского района Самарской области.

Сотрудник службы ознакомил должника с процессуальными документами и порекомендовал не медлить с исполнением решения суда во избежание применения ограничительных мер. Однако собственник дебаркадера проигнорировал срок для исполнения.

"Судебным приставом исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, должнику вручили постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРН, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта", — рассказали в пресс-службе УФССП.

После того как решение суда было исполнено, судебный пристав снял все ограничения и окончил исполнительное производство.

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Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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