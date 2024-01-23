В Самарской области со дна Волги подняли затонувший дебаркадер

Судебные приставы Волжского района Самарской области обязали организацию освободить Волгу от затонувшего железобетонного дебаркадера. Оказавшееся под водой сооружение отрицательно сказалось на общем количестве водных ресурсов и в целом экологической обстановке. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

"Затонувший дебаркадер стал причиной загрязнения акватории реки, а также способствовал исчезновению таких водных ресурсов как щука, сазан, карась. Решением суда собственника

затонувшего объекта обязали освободить залив от сооружения", — отмечается в сообщении.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов

Волжского района Самарской области.

Сотрудник службы ознакомил должника с процессуальными документами и порекомендовал не медлить с исполнением решения суда во избежание применения ограничительных мер. Однако собственник дебаркадера проигнорировал срок для исполнения.

"Судебным приставом исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, должнику вручили постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРН, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта", — рассказали в пресс-службе УФССП.

После того как решение суда было исполнено, судебный пристав снял все ограничения и окончил исполнительное производство.