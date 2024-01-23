В Самарской области со дна Волги подняли затонувший дебаркадер

Судебные приставы Волжского района Самарской области обязали организацию освободить Волгу от затонувшего железобетонного дебаркадера. Оказавшееся под водой сооружение отрицательно сказалось на общем количестве водных ресурсов и в целом экологической обстановке. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
"Затонувший дебаркадер стал причиной загрязнения акватории реки, а также способствовал исчезновению таких водных ресурсов как щука, сазан, карась. Решением суда собственника
затонувшего объекта обязали освободить залив от сооружения", — отмечается в сообщении.
Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов
Волжского района Самарской области.
Сотрудник службы ознакомил должника с процессуальными документами и порекомендовал не медлить с исполнением решения суда во избежание применения ограничительных мер. Однако собственник дебаркадера проигнорировал срок для исполнения.
"Судебным приставом исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, должнику вручили постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРН, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта", — рассказали в пресс-службе УФССП.
После того как решение суда было исполнено, судебный пристав снял все ограничения и окончил исполнительное производство.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.